Şirin: Bizim Derincelilerle gönül bağımız var

31 Mart tarihinde gerçekleşecek Mahalli İdareler Seçimleri öncesi çalışmalarına hız kesmeden devam eden Cumhur İttifakı ve AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, siteleri ve haneleri ziyaret ederek vatandaş buluşmalarını sürdürüyor. Cumhur İttifakı ilçe başkan ve yöneticileri ile meclis üyesi adaylarının da eşlik ettiği programlar kapsamında İbrahim Şirin, her gün yoğun bir tempoda temaslar gerçekleştirdi.

EMEK SİTESİ’NE KONUK OLDU

Fatih Sultan Mahallesi’nde Muhammet Kobu, Erhan Oğuz ve Murat Subaşı'nın hanelerine konuk olan İbrahim Şirin, Derince için planladığı projeleri aktardığı ziyarette talep ve önerileri de dikkatle dinledi. Başkan Adayı Şirin, Yenikent Mahallesi’nde ise 1 Nolu Emek Sitesi'nde site sakinleriyle bir araya geldi. Site Başkanı Şerife Tuncer ve bir araya geldiği bölge sakinlerine teşekkür eden Şirin, el ve gönül birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

ÇINARLIKENT VE ŞİMŞEK AİLESİ

Cumhur İttifakı ve AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, vatandaş buluşmaları kapsamında gerçekleştirdiği programda Çınarlıkent Sitesi’ni de ziyaret etti. Burada Çınarlıkent Sitesi Başkanı Alper Maytalman ve site sakinleri ile bir araya gelen Şirin, ilçede hizmete sunmayı planladığı projelerle ilgili bilgilendirmede bulundu. İbrahim Şirin son olarak ise Sırrıpaşa Mahallesi sakinlerinden Yavuz Şimşek ve ailesinin hanesine konuk oldu