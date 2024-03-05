Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
05 Mar 2024 - 09:19- Siyaset G:

Tutuş, “İzmit’e hizmet boynumun borcu”

ABONE OL Google News Sayfamız

AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, “İzmit’in öz evladı olarak, yaşadığımız ilçemize hizmet etmek benim boynumun borcu” dedi

Tutuş, “İzmit’e hizmet boynumun borcu” mask
Tutuş, “İzmit’e hizmet boynumun borcu”
Tutuş, “İzmit’e hizmet boynumun borcu”
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

  Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) programları kapsamında saha programlarına aralıksız bir şekilde devam eden Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Manav Kültürü Dernekler Federasyonu Başkanı Şükrü Başaran ve federasyon üyesi dernek başkanları ile bir araya geldi. Gerçekleşen programa çok sayıda dernek üyesi vatandaşta katılım sağladı. Başkan Adayı Tutuş’a AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, meclis üyesi adayları ve partililer de eşlik etti.

Tutuş, “İzmit’e hizmet boynumun borcu”

 

HER MAHALLEMİZDE AYNI SEVGİ VAR

Programda selamlama konuşması yapan Muharrem Tutuş, “Çıktığımız bu yolculuğu önemli kılan, programlarımızda ziyaretlerimizde gösterilen ilgi, sevgi ve samimi muhabbet. Her mahallemizde aynı sevgi var. Yıllardır siyasetin içerisinde çeşitli görevlerde bulundum. Bulunduğum görev süresi boyunca hemşehrilerime, İzmit’imize hep katkı sunmaya çalıştım. Yabancısı olduğum bir kurum, kuruluş, sokak, mahalle yok.

Tutuş, “İzmit’e hizmet boynumun borcu”

 

SAMİMİYET VE SEVGİ EN BÜYÜK KAZANIMIM

Bir yola çıktık, Allah razı olsun bizlere inandınız, güvendiniz, sahiplendiniz. Arkama baktığımda gerçekten bir iz bıraktığımı görüyorum. Gösterilen sevgi ve samimiyet inanın benim için en büyük kazanım. Hemen hemen her gün birçoğunuz ile görüşüyorum.  Evimize giderken, işimize giderken, ailemiz ile gezerken, sokaklarda karşılaşıyoruz. Bu anlamda sizlere kendimi anlatacak değilim. Beni en iyi siz anlar ve tanıtırsınız. Bu konuda sizlere olan inanıcım tam. Yaşadığımız şehre hizmet etmek, katkı sunmak, geliştirmek hepimizin boynunun borcu.

Tutuş, “İzmit’e hizmet boynumun borcu”

 

TERTEMİZ BİR SAYFA AÇACAĞIZ

Arkadaşlarımız ile birlikte durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Bunun yanında, neredeyse tüm hemşehri derneklerini gezdik, gezmeye de devam ediyoruz. Bizler seçimden seçime meydanlara çıkan bir anlayışta hiç olmadık. Zaten sürekli bir aradaydık. Sizlerde bu yolun en başından beri yanımda oldunuz Allah razı olsun olmaya da devam ediyorsunuz. 31 Mart itibariyle, İzmit’te tertemiz bir sayfa açacağız.  İzmit’imizi tümüyle kucaklayarak,  ortak akıl ve istişare kültürü ışığında herkesin kendini bulduğu bir yönetim anlayışı ortaya koyacağız. Bize inanan ve güvenen hemşehrilerimin boynunu eğdirmeyeceğim “ dedi.

Tutuş, “İzmit’e hizmet boynumun borcu”

Kaynak: Bülten

# İzmit, hizmet, HER, parti, ilçe, Cumhur İttifakı, başkan, VAR, seçim, 31 Mart

05 Mar 2024 - 09:19 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.237.996 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

GECE RESEPSİYON GÖREVLİSİ ARANIYOR

Gölcükte bulunan otelimiz için Gölcük’te ikamet eden GECE RESEPSİYON GÖREVLİSİ alınacaktır. Emekli olanlar tercihimizdir. NEJDET VAROL Tel: 0553 96...

SİTE GÖREVLİSİ VE TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Kartepe civarında oturan, *SİTE GÖREVLİSİ VE TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Sarımeşe konakları Tel: 0532 219 81 53

TECRÜBELİ SÜRÜCÜLER ARANIYOR

Anadolu Seyahat firmasında görev yapmak üzere, D2 belgeli araçlarımızın şehir içi ve şehir dışı seyahat işlerinde, Transfer başına (part time) ücret...

BAY-BAYAN ÜRETİM İŞÇİSİ ARANIYOR

PLASTİK MAMÜL ÜRETİMİ YAPAN FİRMAMIZ İÇİN BAY-BAYAN ÜRETİM İŞÇİSİ ALINACAKTIR. *Vardiyalı çalışacak *Lise mezunu ( Tercihen) *Bay adaylar askerliğ...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

ŞOFÖR ARANIYOR

İşletmemizde yemek dağıtımı yapacak ŞOFÖR aranmaktadır.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

95 Evler-Tütünçiftlik-Derince-İzmit merkez-Bekirpaşa ve Yahyakaptan bölgelerinden genç ve emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Suludere kararını verdi mask
Suludere kararını verdi
Bıyık: ‘Bizim semtin gençleri her şeyin en güzelini hak ediyor’ mask
Bıyık: ‘Bizim semtin gençleri her şeyin en güzelini hak ediyor’
Büyükgöz’e Gaziler’de çoşkulu karşılama mask
Büyükgöz’e Gaziler’de çoşkulu karşılama
AK Parti sandık görevlileri buluştu mask
AK Parti sandık görevlileri buluştu
Çetinkaya, “Karamürsel için hazırız” mask
Çetinkaya, “Karamürsel için hazırız”
Tutuş, “Bizimki şov değil, samimiyet” mask
Tutuş, “Bizimki şov değil, samimiyet”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL