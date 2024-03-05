Tutuş, “İzmit’e hizmet boynumun borcu”

Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) programları kapsamında saha programlarına aralıksız bir şekilde devam eden Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Manav Kültürü Dernekler Federasyonu Başkanı Şükrü Başaran ve federasyon üyesi dernek başkanları ile bir araya geldi. Gerçekleşen programa çok sayıda dernek üyesi vatandaşta katılım sağladı. Başkan Adayı Tutuş’a AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, meclis üyesi adayları ve partililer de eşlik etti.

HER MAHALLEMİZDE AYNI SEVGİ VAR

Programda selamlama konuşması yapan Muharrem Tutuş, “Çıktığımız bu yolculuğu önemli kılan, programlarımızda ziyaretlerimizde gösterilen ilgi, sevgi ve samimi muhabbet. Her mahallemizde aynı sevgi var. Yıllardır siyasetin içerisinde çeşitli görevlerde bulundum. Bulunduğum görev süresi boyunca hemşehrilerime, İzmit’imize hep katkı sunmaya çalıştım. Yabancısı olduğum bir kurum, kuruluş, sokak, mahalle yok.

SAMİMİYET VE SEVGİ EN BÜYÜK KAZANIMIM

Bir yola çıktık, Allah razı olsun bizlere inandınız, güvendiniz, sahiplendiniz. Arkama baktığımda gerçekten bir iz bıraktığımı görüyorum. Gösterilen sevgi ve samimiyet inanın benim için en büyük kazanım. Hemen hemen her gün birçoğunuz ile görüşüyorum. Evimize giderken, işimize giderken, ailemiz ile gezerken, sokaklarda karşılaşıyoruz. Bu anlamda sizlere kendimi anlatacak değilim. Beni en iyi siz anlar ve tanıtırsınız. Bu konuda sizlere olan inanıcım tam. Yaşadığımız şehre hizmet etmek, katkı sunmak, geliştirmek hepimizin boynunun borcu.

TERTEMİZ BİR SAYFA AÇACAĞIZ

Arkadaşlarımız ile birlikte durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Bunun yanında, neredeyse tüm hemşehri derneklerini gezdik, gezmeye de devam ediyoruz. Bizler seçimden seçime meydanlara çıkan bir anlayışta hiç olmadık. Zaten sürekli bir aradaydık. Sizlerde bu yolun en başından beri yanımda oldunuz Allah razı olsun olmaya da devam ediyorsunuz. 31 Mart itibariyle, İzmit’te tertemiz bir sayfa açacağız. İzmit’imizi tümüyle kucaklayarak, ortak akıl ve istişare kültürü ışığında herkesin kendini bulduğu bir yönetim anlayışı ortaya koyacağız. Bize inanan ve güvenen hemşehrilerimin boynunu eğdirmeyeceğim “ dedi.

Kaynak: Bülten