Çetinkaya, “Karamürsel için hazırız”

KİMSEYİ UNUTMUYOR
AK Parti ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, 31 Mart Seçimleri öncesinde çalışmalarına hız verdi. Hergün onlarca haneyi ziyaret ederek yüzlerce vatandaş ile bir araya gelen Çetinkaya, kutsal topraklarda dönen vatandaşlarla hastaları da unutmuyor.
AİLE MEMNUN OLDU
Umre ziyaretini gerçekleştiren Osman Erol ve ailesini Akçat Mahallesindeki evinde ziyaret eden Mesut Çetinkaya, “Yapmış olduğunuz umre ziyaretlerini Rabbim kabul etsin” dedi. Erol ailesi ise ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Çetinkaya ve ekibine teşekkür etti.
HASTALARA ŞİFA DİLEDİ
Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, rahatsızlığı nedeniyle evinde istirahat eden eniştesi Ahmet Pınar ile Ali Doğrul’u da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Aileler ziyaretten duydukları memnuniyetleri belirterek Çetinkaya’ya seçim çalışmaların başarı diledi.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.