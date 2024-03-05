Büyükşehir personeli kalbine yenildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İstihdam Ofisi Daire Başkanı Öztekin Kaşukçi’nin şoförü Ömer Arslan yüksek tansiyona bağlı olarak kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Derince Çenedere Caddesi’nde oturan Ömer Arslan’ın cenazesi bugün Derince Merkez Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.
Öztekin Kaşukçi sosyal medya hesabından, “ Çalışma arkadaşımız Ömer Arslan geçirmiş olduğu kalp krizi nedeniyle vefat etmiştir, mekanı cennet olsun inşallah. Cenaze bugün ikindi namazına müteakip Derince Merkez Camiinden kaldırılacaktır. Ailesi, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Biz razıyız Allah razı olsun.” diye taziye mesajı yayınladı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.