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Aygün’ün konuğu Artvinliler oldu

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Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Artvin Şavşat İli Karaağaç Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği mensuplarıyla bir araya geldi

Aygün’ün konuğu Artvinliler oldu mask
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Katılımcı yönetim anlayışı gereği istişareye önem veren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, toplumun tüm kesimleri ile bir araya gelerek istişarelerini sürdürüyor. Başkan Aygün son olarak Yelken Kafe Toplantı Salonu’nda düzenlenen programda Artvin Şavşat İli Karaağaç Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nden konukları ile bir araya geldi. Dernek Başkanı Necdet Özbek ve konuklarına beş yıllık süreçte hizmete sunduğu proje ve çalışmaları aktaran Başkan Aygün, talep ve önerileri de dikkatle dinledi.

Kaynak: BÜLTEN

# başkan

05 Mar 2024 - 09:40 Kocaeli/ Derince- Gündem --- Okunma

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