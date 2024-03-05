Aygün’ün konuğu Artvinliler oldu

Katılımcı yönetim anlayışı gereği istişareye önem veren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, toplumun tüm kesimleri ile bir araya gelerek istişarelerini sürdürüyor. Başkan Aygün son olarak Yelken Kafe Toplantı Salonu’nda düzenlenen programda Artvin Şavşat İli Karaağaç Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nden konukları ile bir araya geldi. Dernek Başkanı Necdet Özbek ve konuklarına beş yıllık süreçte hizmete sunduğu proje ve çalışmaları aktaran Başkan Aygün, talep ve önerileri de dikkatle dinledi.

Kaynak: BÜLTEN