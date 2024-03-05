Çalışanlarına geçen yıl 25 maaş ikramiye vermişti, bu yıl 29 maaşa çıkarttı!

Toygun Atilla'nın haberinde yer alan bilgilere göre; 2023 yılında çalışanlarına 25 ikramiye veren ve pandemi döneminde hiçbir işçiyi işten çıkarmayan Skoda'nın Türkiye Distribütörü, Yüce Auto'nun Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce yine çok dikkat çekecek bir karara imza attı.
Ahmet Yüce bu yıl da çalışanlarına 29 maaş ikramiye verdi. Ahmet Yüce ne enflasyon, ne yüksek maliyet, ne döviz kuru dinlemeyerek geçen yıl verdiği ikramiyenin de üzerine çıktı ve çalışanlarına erken bayram yaşattı.
Ahmet Yüce çalışanlarına verdiği ikramiyelerle gündeme gelmek istemediğini belirterek kendisi ile yapılan röportajda bunu ısrarla söylemiş ve "Lütfen bana bundan sonra ne kadar ikramiye verdiğimi sorma. Ömrüm yettiği, kazancım elverdiği sürece iş arkadaşlarıma ikramiye vereceğim. Sadece bunu bil" ifadelerini kullanmıştı.
29 MAAŞ DÜN İTİBARİYLE HESAPLARINA YATTI
2023 yılı ikramiyelerinin dün açıklandığı ve 29'ar maaş ikramiyenin çalışanların hesabına yatırılmış olduğu açıklandı. 15 yıldır çalışanlarına ikramiye vermesi ile bilinen Ahmet Yüce, pandemi döneminde tek bir çalışanını işten çıkartmadığı gibi o iki yıl 13 ve 14 maaş geçen yıl da 25 maaş ikramiye verdi.
Kaynak: YeniÇağ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Zorbey - Adamın baba toprağı sağlam.Nede olsa Gümüşhane li.
İzmitliyy - Helal olsun delikanlı adam işçisini üzmemiş
Jeol.müh. Behzat Gönül - Sayin Ahmet Yuce beyi, beklenen büyük İstanbul depreminden kurtarmalıyız. (Jeoloji Müh. Behzat Gönül / Kocaeli)
Emekli - Napalım
Tahammülsüz - Bizim patronlarda anca ağlasınlar
Fatih Şahin - Helal olsun dayıoğlu????
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.