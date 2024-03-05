Kocaeli Gönüllüleri anaokulu duvarlarını boyadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince kurulan ‘Kocaeli Gönüllüsü’ projesi kapsamında sosyal sorumluluk çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli Gönüllüleri, Çayırova Şehit Adem Sezgin Anaokulu’nun duvarlarını boyadı.
ÇOCUKLARIN HAYALİ GERÇEK OLDU
Büyükşehir’in uygulamaya koyduğu ‘Kocaeli Gönüllüsü’ projesi, hayata ve insana dokunmaya devam ediyor. Kocaeli’de gönüllülük esasına dayalı çalışmalar yapan vatandaşları bir araya getiren ‘Kocaeli Gönüllüsü’ projesi kapsamında gönüllüler bu kez bir anaokulunun duvarlarını boyayarak, çocukların hayalini gerçeğe dönüştürdü. Çayırova Şehit Adem Sezgin Anaokulu'nun okul duvarlarına çizimler yapan gönüllüler, çocukların hayal ettiği renklerle duvarları boyadı.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.