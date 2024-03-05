Ormanlık alanda kaybolan 26 yaşındaki genç AFAD ekiplerince bulundu

Korucuk Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü arkasındaki ormanlık alanda yardım çığlıklarının duyulması üzerine durum polis ekiplerinde bildirildi. Bölgeye gelen ekipler, alanın karanlık ve sık ağaçlarla çevrili olması sebebiyle durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Hususa ilişkin olarak 5 AFAD personeli bölgeye giderek alanda arama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan arama çalışmasında ormanlık alan kaybolan 26 yaşındaki E.K. ekipler tarafından bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen E.B., yapılan kontrollerden sonra taburcu edildi.
Kaynak: İHA
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.