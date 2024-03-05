Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

ABONE OL Google News Sayfamız

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 yükselişle 8.913,41 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,76 puan ve yüzde 0,06 değer kazanarak 8.913,41 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,15 artarken, holding endeksi yüzde 0,36 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,26 ile orman kağıt basım olurken, en çok kaybettiren ise holding oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,08 değer kaybıyla 8.907,65 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Yarı iletken çip ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren teknoloji şirketlerine olan ilginin devam ettiğini belirten analistler, buna karşın hafta içinde açıklanacak ABD istihdam verileri öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, dünya genelinde ise hizmet sektörü ve bileşik PMI'ın yanı sıra Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 puanın direnç, 8.900 ve 8.800 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

# Borsa İstanbul, İstanbul, hafta, ifade, hizmet, ABD, faiz

05 Mar 2024 - 10:20 - Ekonomi --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.237.996 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

GECE RESEPSİYON GÖREVLİSİ ARANIYOR

Gölcükte bulunan otelimiz için Gölcük’te ikamet eden GECE RESEPSİYON GÖREVLİSİ alınacaktır. Emekli olanlar tercihimizdir. NEJDET VAROL Tel: 0553 96...

SİTE GÖREVLİSİ VE TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Kartepe civarında oturan, *SİTE GÖREVLİSİ VE TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Sarımeşe konakları Tel: 0532 219 81 53

TECRÜBELİ SÜRÜCÜLER ARANIYOR

Anadolu Seyahat firmasında görev yapmak üzere, D2 belgeli araçlarımızın şehir içi ve şehir dışı seyahat işlerinde, Transfer başına (part time) ücret...

BAY-BAYAN ÜRETİM İŞÇİSİ ARANIYOR

PLASTİK MAMÜL ÜRETİMİ YAPAN FİRMAMIZ İÇİN BAY-BAYAN ÜRETİM İŞÇİSİ ALINACAKTIR. *Vardiyalı çalışacak *Lise mezunu ( Tercihen) *Bay adaylar askerliğ...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

ŞOFÖR ARANIYOR

İşletmemizde yemek dağıtımı yapacak ŞOFÖR aranmaktadır.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

95 Evler-Tütünçiftlik-Derince-İzmit merkez-Bekirpaşa ve Yahyakaptan bölgelerinden genç ve emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

TÜPRAŞ temettü dağıtacak! İşte detaylar mask
TÜPRAŞ temettü dağıtacak! İşte detaylar
Borsa güne yükselişle başladı mask
Borsa güne yükselişle başladı
Uzmanlar uyarıyor! Faize dikkat mask
Uzmanlar uyarıyor! Faize dikkat
Zeytinoğlu dış ticaret ve enflasyon verisini değerlendirdi mask
Zeytinoğlu dış ticaret ve enflasyon verisini değerlendirdi
Tarım Kredi'den ramazan kampanyası mask
Tarım Kredi'den ramazan kampanyası
Borsa haftaya yükselişle başladı mask
Borsa haftaya yükselişle başladı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL