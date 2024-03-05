Gebzespor’da bir ayrılık daha

ÖZGÜR VURUR BIRAKTI

Gebzespor’a bu sezon çok büyük umutlarla gelen Teknik Sorumlu özgür Vurur, ligin ikinci yarısında Çorluspor ve son Feriköyspor yenilgilerinden sonra tartışılmaya başlanmıştı. Mor-Beyazlı ekip, tecrübeli teknik adamla yollarını ayırma kararı aldı. Bu konuda Gebzespor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “2023-2024 sezonundan bu zamana kadar Gebzespor’umuza hizmet veren Teknik Direktörümüz Özgür Vurur ile yollarımız ayrılmıştır. Değerli hocamıza yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, sonraki kariyerinde başarı dileriz” denildi. Spor Servisi

Kaynak: SPOR SERVİSİ