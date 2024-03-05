Gebzespor’da bir ayrılık daha

ÖZGÜR VURUR BIRAKTI
Gebzespor’a bu sezon çok büyük umutlarla gelen Teknik Sorumlu özgür Vurur, ligin ikinci yarısında Çorluspor ve son Feriköyspor yenilgilerinden sonra tartışılmaya başlanmıştı. Mor-Beyazlı ekip, tecrübeli teknik adamla yollarını ayırma kararı aldı. Bu konuda Gebzespor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “2023-2024 sezonundan bu zamana kadar Gebzespor’umuza hizmet veren Teknik Direktörümüz Özgür Vurur ile yollarımız ayrılmıştır. Değerli hocamıza yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, sonraki kariyerinde başarı dileriz” denildi. Spor Servisi
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.