Bastonla ekmek almaya gitti döndüğünde eşini ve engelli oğlunu öldürdü

Mamak'ta Ekin Mahallesi’nde bir evde eşi ve engelli oğlunu öldürmekten gözaltına alınan M.Ç.'nin ifadesi ortaya çıktı. M.Ç, verdiği ifadede silahın oğlu Ö.Ç. adına kayıtlı ruhsatlı olduğu söyledi. Eşi ve oğlunun sürekli emekli maaşını istedikleri ve kendisini tartakladıklarını iddia eden yaşlı adam olay günü de eşi ve oğlunun yine maaşını istediklerini söyledi.
Para yüzünden çıkan tartışmada sinirle odadan tabanca ve av tüfeğini alarak cinayetleri işlediğini anlattı.
Evde yapılan incelemelerde 1 adet bulundurma ruhsatlı 9 mm tabanca, 5 adet 9 mm kovan, 1 adet av tüfeği, 1 adet kapsül ve 1 adet kartuş ele geçirildi.
Olayla ilgili tahkikat devam ederken, zanlı M.Ç'nin işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.