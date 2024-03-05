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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
05 Mar 2024 - 10:29- Türkiye G:

Bastonla ekmek almaya gitti döndüğünde eşini ve engelli oğlunu öldürdü

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Ankara'da eşi ve engelli oğlunu öldürmekten gözaltına alınan yaşlı adam verdiği ifadede eşi ve oğlunun sürekli kendisini darp edilip tartakladığını, bu nedenle cinayetleri işlediğini söyledi.

Bastonla ekmek almaya gitti döndüğünde eşini ve engelli oğlunu öldürdü mask
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Mamak'ta Ekin Mahallesi’nde bir evde eşi ve engelli oğlunu öldürmekten gözaltına alınan M.Ç.'nin ifadesi ortaya çıktı. M.Ç, verdiği ifadede silahın oğlu Ö.Ç. adına kayıtlı ruhsatlı olduğu söyledi. Eşi ve oğlunun sürekli emekli maaşını istedikleri ve kendisini tartakladıklarını iddia eden yaşlı adam olay günü de eşi ve oğlunun yine maaşını istediklerini söyledi.

Para yüzünden çıkan tartışmada sinirle odadan tabanca ve av tüfeğini alarak cinayetleri işlediğini anlattı.

Evde yapılan incelemelerde 1 adet bulundurma ruhsatlı 9 mm tabanca, 5 adet 9 mm kovan, 1 adet av tüfeği, 1 adet kapsül ve 1 adet kartuş ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ederken, zanlı M.Ç'nin işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: İHA

# para

05 Mar 2024 - 10:29 Ankara- Türkiye --- Okunma

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