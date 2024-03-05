SEKA Sanat İhtisas Merkezi hizmete giriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, SEKA Kâğıt Fabrikası içinde yer alan tarihi Taşlı Değirmen yapısını Sanat İhtisas Merkezi’ne dönüştüren projesini tamamladı. SEKA Kültür Havzası’nın ilk eseri olan Sanat İhtisas Merkezi, Dünya Emekçi Kadınlar Gününün kutlanacağı 8 Mart Cuma günü hizmete girecek. Kocaeli’nin en büyük sergi alanı unvanını taşıyacak merkez, tarihi dokusu içinde kentin kültür ve sanat hayatına yön verecek.

SANAT MERKEZİ’NİN İLK SERGİSİ AÇILACAK

Açılışta sanat merkezinin ilk sergisi sanatseverlerle buluşacak. Ebru sanatçısı İlker Selimler ve Sevgi Şen farklı usullerle gerçekleştirdikleri eserlerini sergileyecek. Sergide; geleneksel ebru teknikleriyle hazırlanmış eserler, ebru kâğıdının üstüne birden fazla baskı yaparak desen elde edilen Akkase Ebru çalışmaları, ayet ve hadislerle hazırlanan ebru çalışmaları yer alacak. Sanatla estetiğin uyumuyla şekillenen toplam 70 eser alanda sergilenecek.

AÇILIŞA ÖZEL SERGİLER VE KONSER

Açılışın ardından eğitim alanları gezilecek. Merkez içinde yer alan Moda Akademisi açılışa özel olarak, prova mankenlerinin üzerinde rengârenk kumaş çalışmaları, kalıp çalışmalarını sergileyecek. Sıfır Atık Festivali’nde de yer alan Dilek Hanif imzalı kostümler de sergide yer alacak. Ayrıca Büyükşehir Belediye Konservatuvarı da açılış için mini bir konser düzenleyecek. Büyükşehir Belediye Konservatuvarı ses eğitmenlerinden Tuğçe Erenci konuklar için birbirinden güzel şarkılar seslendirecek. Erenci’ye konserde; klasik kemençede Pınar Çaki, kanunda Prof. Ayşegül Kostak Toksoy, ud’da Buse Sever ile ritimde Nurcan Betül Arisoy eşlik edecek.

İHTİSAS MERKEZİ İKİ BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

SEKA Sanat İhtisas Merkezi olarak adlandırılan tesis, eğitim ve sergi alanı olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Merkez içinde Kültür ve Sosyal İşler Dairesine bağlı Konservatuvar Müdürlüğü ile Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü’ne bağlı eğitim alanlarında geleneksel eğitim metotlarının ötesinde dinamik, gelişen, çok boyutlu ileri seviye eğitimler verilecek.

MODA AKADEMİSİ, GÜZEL SANATLAR VE GELENEKSEL SANATLAR

Büyükşehir Belediye Konservatuarı’nın Geleneksel ve Güzel Sanatlar Bölümlerinin eğitimleri merkez içindeki 7 ayrı atölyede gerçekleştirilecek. Güzel Sanatlar bölümünün; resim, çocuk resim, seramik ve çini ile Geleneksel Sanatlar bölümlerinin; Hüsn-i Hat, Ebru, Kat’ı, Tezhip ve Minyatür branş dersleri SEKA Sanat İhtisas Merkezi’nin çatısı altında verilecek. Ayrıca oluşturulan özel bir atölyede müzik provaları yapılacak.

EĞİTİMDE BİR ÜST SEVİYE: MODA AKADEMİSİ

Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü ise tesiste Moda Akademisi ile yer alacak. Moda Akademisi; dokuma, tasarım, modelistlik, dijital tasarım, drapaj ve dikiş olmak üzere 6 ayrı atölyede faaliyetlerini gerçekleştirecek. Dünya trendlerine uygun, sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte verilen eğitimlerle tasarımdan üretime ve hazır giyim sektörüne kadar alanında uzman kursiyerler yetiştirmenin amaçlandığı Moda Akademisinde temel karakalemden koleksiyon oluşturmaya kadar baştan sona geleneksel eğitim metotlarının ötesinde ileri seviye eğitimler verilecek.

ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLDÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarihi yapının yenileme çalışmalarını titizlikle gerçekleştirdi. 2 bin 200 metrekarelik alana sahip SEKA Sanat İhtisas Merkezi onarımı kapsamında kat planları ve cephelerde özgün formun dışına çıkılmadı. Sanat müzesi olan merkezde döşeme içine gizlenen ray sistemleri kullanıldı.

Kaynak: BÜLTEN