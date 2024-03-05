Bypass ameliyatı olunca adaylıktan çekildi

Maşukiye Mahallesi Muhtar adayı Nasuf Korkmaz, bypass ameliyatı oldu. Nasuf Korkmaz sağlık nedenleriyle muhtar adaylığından çekildi. Şu an önceliğinin sağlığı olduğu ifade eden Nasuf Korkmaz, sosyal medya hesabından, “Çok önemli bir operasyon geçirdim. Şu anda önceliğim sağlığım. Aday arkadaşlara başarılar dilerim. Adaylık sürecimde bana destek olan mahalle halkımıza, ameliyat öncesinde ve sonrasında arayan, ziyaret eden vefalı dostlarıma teşekkür ederim” dedi.
3 ADAY YARIŞACAK
Nasuf Korkmaz’ın çekilme kararının ardından Maşukiye Mahallesi’nde 31 Mart’taki seçimde 3 aday yarışacak. Mevcut muhtar Halil İbrahim Ejderoğlu yeniden aday olmuştu. AKUT üyesi Kemal Mut ile mahalle esnafı Mesut Özbozkurt diğer adaylar.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
4141 İzmitli - Geçmiş olsun başkanım
Paşa - Geçmiş olsun. Sağlık daha önemli. Bir ara muhtarı IBRAHİM Tatlıses zannettim. Çok benziyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.