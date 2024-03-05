LPG’ye zam pompaya yansıdı

Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda sınırlı düşüşle 82,43 dolardan işlem görüyor.
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogaz grubunda (LPG) 84 kuruşluk fiyat artışı oldu. Böylece otogaz fiyatı Kocaeli’de 21,45-21,77 TL seviyesine yükseldi.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
Kocaeli
Benzin: 40,46 TL
Motorin: 40.07 TL
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.