D-100 üzerindeki üstgeçitte imalatlar yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolu projesi kapsamında, D-100 üstgeçidinde aydınlatma direkleri montajı ve asansör kuleleri tadilat imalatları yapılıyor. TEM Otoyolu köprüsü Ankara istikametinde ise kırım, kazı ve hafriyat imalatları devam ediyor. Proje kapsamında Vatan Caddesi’nde ise kaldırım parke ve asfaltlama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.