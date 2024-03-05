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150 operasyonda 190 gözaltı, 13 tutuklama

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Kocaeli’de polis ve jandarmanın geçen hafta uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik düzenlediği 150 operasyonda 190 kişi gözaltına alınırken, 13 kişi tutuklandı.

150 operasyonda 190 gözaltı, 13 tutuklama mask
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri geçen uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik 129 operasyon düzenledi. 162 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, 142 kişi serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 20 kişiden 8’i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 12 kişi ise tutuklandı. Yapılan operasyon ve uygulamalarda 258 gram esrar, 1029 gram bonzai, 117 gram metamfetamin, 51 gram skunk, 4 gram kokain ve 96 adet sentetik ecza, ayrıca 1 tabanca, 1 tüfek, 3 adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 3 bin 125 lira ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri 21 olayda 28 kişi hakkında adli işlem başlattı. 21 kişi serbest bırakılırken, 4 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 1 kişi ise tutuklandı. Gözaltındaki 2 kişinin ise işlemleri sürüyor. Yapılan aramalarda 1007 gram bonzai, 197 gram esrar, 20 gram metamfetamin, 30 gram skunk, 1 adet uyuşturucu hap, 11 adet sentetik ecza ve 10 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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05 Mar 2024 - 10:54 - Asayiş --- Okunma

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