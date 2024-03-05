Büyükakın, Belsa önünde uyardı: Provokasyonlara karşı kent dikkatli olmalı

ESNAFLAR ORGANİZE ETTİ

Belsa Plaza’nın sokağında bulunan esnaflardan Metin Eryılmaz ve Murat Dünen ev sahipliğinde yapılan esnaf buluşması Belsa’nın önünde gerçekleştirildi. Buluşmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, İzmit İlçe Başkanı Halil Dokuzlar, AK Parti’nin eski belediye başkanları ve çok sayıda esnaf ile vatandaş katıldı.

1 NİSAN’DA İFTARA DAVETLİSİNİZ

Cumhur İttifakı partileri olarak gece gündüz sokaklarda olduklarını söyleyen AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, 1 Nisan’da tüm esnafı Belsa önünde iftar sofrasına çağırdı. 5 yıldır İzmit Belediyesi’nde meclis üyeliği yaptıklarını söyleyen İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, 5 yılda kentin menfaati için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. 25 gün sonra İzmitlilerin desteği ile belediye başkanı olarak görevlerini sürdürmeyi istediklerini belirten Tutuş, “Biz hiç kimseyle inatlaşarak, kavga ederek yola çıkmadık. Hiç kimsenin siyasi ideoloji ve memleketine bakmadan bu kentin her ferdi ile barışık olacağız.

SEÇİME BİR AY KALA LOKANTA AÇMAYACAĞIZ

Herkesin belediyesi ve herkesin belediye başkanı olarak bu belediyenin bütçesinin herkesin bütçesi olduğunu söyleyerek hizmet edeceğiz. Seçim bir ay kala lokanta açmayacağız. Sadece seçim yatırımı için 7,5 liraya yaptığımız hizmeti seçime bir ay kala 3 lira yaptık demeyeceğiz. Yapabileceğimiz işleri söyleyeceğiz, yapamayacağımız işleri de söylemeyeceğiz. Aşevi yapmak istiyoruz deyip sonra yapmayacağız demeyeceğiz. Sosyal tesis yapıp arazi satmayacağız.

CUMHURİYET PARKININ YÜZÜNE BAKAN YOK

Kavga etmeden el birliği ile vatandaşa hizmet edeceğiz. Fethiye Caddesi projesi hikayesini herkes biliyor. Fethiye Caddesi’nde esnafların durumu belli. Şu anda şikayetler var. Cumhuriyet Parkı’nda esnafların talebi ile başkanımız yapalım dedi. Ama iş araçlarının altına yatana kadar varacak bir tartışma çıktı ve başkanımız buyurun yapın dedi. Kavgasını ettikleri yere gidin bakın iki yılda ne yapılmış. Kavga bitti parkın yüzüne bakan olmadı. Biz önümüzdeki süreçte tüm vatandaşlarımızla birlikte kentte hizmet ve eser bırakacağız. Bu kentte kim taş üstüne taş koymuşsa teşekkür ediyorum” dedi.

İZMİT HUYSUZLUKTAN BIKTI

İzmit’in kavgadan, tartışmadan uzak bir yer olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bu şehirdeki insanların kavga ve gürültüyle işi yoktur. Buradaki insanların işi var. Her gün arıza çıksın da biz buradan siyaset ve kavga çıkaralım diyenler işi olmayan insanlardır. Seçim olmazsa bunları konuşmak bize zül geliyor. İzmit bu gerginlikten, bu huysuzluktan sıkıldı. Yanındaki insanlar da sıkıldı. Bu şehir artık hizmet almak istiyor. Kavga, gürültü şov istemiyor.

HERŞEYİ YAPABİLİRLER

Yatıyorlar kalkıyorlar Tahir Büyükakın. Tüm işleri Tahir Büyükakın olmuş. Çok eleştiri ve söz hayranlık göstergesidir. Onlar konuşsun biz üretelim. Onlar laf etsin biz eyvallah diyelim. Önümüzdeki günlerde provokasyonlara karşı kent dikkatli olmalı. Bir yerden bir şey bulup mağduriyet edebiyatı yapacaklar. Aman dikkat edin. Bu seçimi kazanacağız. Tüm telaşları nereden arazı çıkaracağız derdindeler. Burada yürürken size hakaret ederlerse bile yürüyün gidin. Anormal bir şey ile karşılaşırsanız yürüyüp gidin. Böyle giderse bu seçim bizim. Biz boşa konuşmuyoruz.31 Mart’a zaferi kazanacağız. Kimseyle kan davamız yok. Bize el uzatana biz gül uzatırız. Önemli olan huzur ve kardeşlik” dedi.