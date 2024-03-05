Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 15 günlük süre iptal edildi

Anayasa Mahkemesi, trafik sigortalarında milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren bir değişikliğe imza attı. Araç sahipliği değişikliklerinde sigorta süreçlerine dair düzenle iptal edildi. Karayolları Trafik Kanunu'nun 94. maddesiyle, aracın yeni sahibine geçişinin ardından sigortanın 15 gün daha devam etmesini sağlayan hükümler yürürlükten resmen kaldırıldı.

Geçtiğimiz dönemde araç sahibinin aracını sattıktan sonra 15 gün içinde sigortacıya bu durumu bildirmesi gerekiyordu. Sigortacı, 15 gün içinde sözleşmeyi feshedebilme hakkına sahipti. Ancak fesih işlemi yapıldıktan sonra sigorta kapsamının 15 gün süreyle devam etmesi gerekiyordu. Yapılan flaş değişiklikle birlikte araç satışı sonrası 15 gün devam eden sigorta süresi iptal edildi.

Gazeteci Alican Uludağ'ın sosyal medya hesabı üzerinden yeni düzenlemenin detaylarını paylaştı. Uludağ’ın paylaşımı şu şekilde:

"Anayasa Mahkemesi, trafik sigortalarıyla ilgili önemli bir iptal kararına imza attı. Bir araç sahibi, aracını sattığı anda 15 gün içinde sigortacıya durumu bildirmek zorunda. İşte bu noktada sigortacı, sözleşmeyi durumun kendisine tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde feshedebiliyordu.

Kaynak: Haber Merkezi