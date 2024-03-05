TÜPRAŞ temettü dağıtacak! İşte detaylar

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her sene hazırlanan Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu listesinde birinci sırada yer alan Türkiye Petrol Rafinerileri (TUPRS), Kamuya Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklama ile temettü ödemesi yapacağını açıklayarak detayları paylaştı.

Şirketten KAP’a yapılan açıklamada 1 Ocak – 31 Aralık 2023 tarihli finansal tablolara göre hisse başına brüt 10,38 TL, net 9,34 TL temettü ödemesi yapmayı genel kurula sunacak.

Dağıtım tarihi 3 Nisan 2024, ödeme tarihi ise 5 Nisan 2024 olacak. Açıklamada "Finansal piyasalardaki gelişmelere ve şirketimiz likidite durumunun gelişimine göre yılın ikinci yarısında uygun koşullar oluşması halinde olağanüstü genel kurul kararı ile ilave kar payı dağıtım imkanlarının ayrıca değerlendirilmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

TEMETTÜ NEDİR?

Temettü, bir şirketin karından ortaklarına dağıttığı kâr payıdır. Bir şirketin kar dağıtım politikasına bağlı olarak belirli bir dönemde elde ettiği karın bir kısmı veya tamamı, şirketin hissedarlarına temettü olarak dağıtılabilir. Bu dağıtım, genellikle hisse senedi şeklinde yapılır ve hissedarlara şirketin başarısını yansıtan bir gelir sağlar. Temettü, şirketin karlılığına, büyüme stratejilerine ve sermaye yapısına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Temettü miktarı genellikle hisse başına belirli bir miktar olarak ifade edilir.

Kaynak: Haber Merkezi