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Bıyık: ‘Bizim semtin gençleri her şeyin en güzelini hak ediyor’

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Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, ‘Bizim Semtin Gençleri’ adlı etkinlikte Kazım Karabekir Mahallesi’nin gençleriyle sohbet toplantısında bir araya geldi. Başkan Muzaffer Bıyık, “Bizim çocuklar anlayışıyla çalışıyoruz. Biliyoruz ve istiyoruz ki bizim semtin gençleri, bizim çocuklarımız her şeyin en güzelini hak ediyor” dedi.

Bıyık: ‘Bizim semtin gençleri her şeyin en güzelini hak ediyor’ mask
Bıyık: ‘Bizim semtin gençleri her şeyin en güzelini hak ediyor’
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Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkanı Adayı Muzaffer Bıyık, saha çalışmaları kapsamında toplumun bütün kesimleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. AK Parti İlçe Gençlik Kolları’nın düzenlediği “Bizim Semtin Gençleri” etkinliğinde çoğunluğu gençlerden oluşan Kazım Karabekir Mahallesi sakinleri ile buluşan Başkan Muzaffer Bıyık’a AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Arslan da eşlik etti. Gençlerin taleplerini dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, önceliklerinin her zaman gençler olduğunu vurguladı.

BİZİM GENÇLER HER ŞEYİN EN GÜZELİNİ HAK EDİYOR

Darıca’nın gençlerinin en iyi şekilde yetişmesi için tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Başkan Muzaffer Bıyık, “Göreve geldiğimiz günden beri ilk önceliğimiz hep gençler oldu. İlk günden itibaren bizim çocuklar mottosuyla hareket ettik. Spordan sanata her alanda Darıca’nın gençlerinin en iyi şekilde yetişmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bugün bizim semtin gençleri, İskoliye Sanat Akademisi ile istedikleri müzik aletini çalmayı öğrenebiliyor. Spor tesislerimizde istedikleri branşta spor yapabiliyor. Gençlerimizin üniversite sınav ücretlerini biz ödüyoruz. Gençlerin her alanda elinden tutmaya ve onlara yol arkadaşlığı etmeye devam edeceğiz. Çünkü inanıyor ve biliyoruz ki bizim gençler her şeyin en güzelini, en iyisini hak ediyor” diye konuştu.

Bıyık: ‘Bizim semtin gençleri her şeyin en güzelini hak ediyor’

Kaynak: BÜLTEN

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05 Mar 2024 - 11:19 - Siyaset --- Okunma

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