BBP Genel Başkanı Destici taburcu oldu

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin de içerisinde bulunduğu otomobil Tokat'ta bariyerlere çarpıp kaza yapmıştı. Kazada Destici ve BBP Tokat İl Başkanı Mustafa Omalar yaralanmıştı. Mustafa Destici ve il başkanı Mustafa Omalar, Reşadiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Mustafa Destici bugün hastaneden taburcu oldu.
Kaynak: TRT Haber
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.