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Borçlanarak ev alacaklar dikkat: BDDK değişikliğe gitti!

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Geçtiğimiz yıl devreye alınan ikinci kez ev alacaklara kredi sınırlamasında bazı muafiyetler getirildi. Peki kredi sınırından kimler muaf tutulacak? Şu anda konut kredisinde faiz oranları ne durumda, 1 milyon TL kredi çekmek isteyen bir kişi ne kadar aylık taksit ödüyor? İşte detaylar...

Borçlanarak ev alacaklar dikkat: BDDK değişikliğe gitti! mask
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), geçen yıl devreye alınan ikinci kez ev alacaklara yönelik kredi sınırlamasına istisna getirdi. Buna göre kentsel dönüşüm kapsamında riskli konutu olanlar için istisna getirildi. Peki kredi sınırı muafiyetinde şartlar neler?

Öte yandan Merkez Bankası’nın faiz artırımına gitmesiyle birlikte kredi faizlerinde de yukarı yönlü güncellemeler yaşanmıştı. Şu anda konut kredisi faiz oranı ne kadar oldu? 1 milyon TL kredi çekmek isteyen bir kişinin aylık taksit ödemesi ne kadar oldu?

‘KREDİ SINIRLAMASI KALDIRILDI’

Konuyla ilgili merak edilenleri Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, milliyet.com.tr’ye anlattı. Özelmacıklı’nın konuşması şu şekilde: “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kentsel dönüşüm sürecindeki riskli konut sahiplerine kredi kolaylığı getiren bir adım attı diyebiliriz. Bu çerçevede daha önce konut kredilerine getirilen bazı sınırlamalar kentsel dönüşüm kapsamına giren yapılar için kaldırılmış oldu.

15 Şubat 2024 tarihli ve 10849 karar sayılı yazı çerçevesinde daha önce 24 Ağustos tarihinde alınan 10656 ve 10655 sayılı kurul kararları kapsamında yüksek risk ağırlığı uygulaması ve konut malikliği durumu değerlendirilmesinde bir ek muafiyet sağlanmış oldu. Özet olarak BDDK kentsel dönüşüm kapsamındaki riskli konutlar için kredi sınırı muafiyeti getirdi.

‘İKİNCİ EVE YÜZDE 25 KREDİ SINIRLAMASI VARDI’

24 Ağustos 2023 tarihli ve 10656 sayılı karar çerçevesinde azami kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranında bir kısıtlama getirilmişti. Kısıtlama şuydu: Kişinin kendisinin, eşinin ve 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu bir konutu varsa bu kredi yüzde 75 azaltılarak uygulanıyordu. Bu ikinci eve yönelik bir kredi kısıtlamasıydı.

‘KREDİ KULLANIM ORANI ZORLAŞTIRILMIŞTI’

Diğer yapılan düzenlemede yani 24 Ağustos 2023 tarihinde 10655 sayılı karar çerçevesinde ise teminat olarak alınan kredilerde risk ağırlığı yüzde 35’ten yüzde 150’ye çıkarılmıştı. Yani kredi kullanımı zorlaştırılmıştı.

KİMLER İÇİN MUAF TUTULDU?

Yapılan son düzenleme iki kararın değerlendirilmesinde yaşanan kısıtlamayı kaldırmış oldu. Kişilerin tek konutu varsa ve bu konut afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında riskli yapı tespit edilen bir yerde ise ve bu yerdeki yapı yıkıldıysa veya yıkım kararı alındıysa bu kişilerin mevcut durumda bir konutunun var olduğu değerlendirilmeyecek kredilerdeki sınırlandırma kaldırılmış kabul edilecek.

‘KİŞİLER HİÇ EVİ YOKMUŞ GİBİ DEĞERLENDİRİLECEK’

Kentsel dönüşüm kapsamında kişi gerek kentsel dönüşüm kredisi ile gerekse de başka bir yerden taşınmaz alırken sanki hiçbir evi yokmuş gibi kredi imkanından faydalanabilecek.

KREDİ MUAFİYETİ İÇİN BELGE ŞART MI?

Kredi muafiyetine girmesi için bunun belgelenmesi şart. Bu belgelenme yıkım yapıldıysa zaten bir yıkım ruhsatı alınmış olunuyor. Hatta yıkıldıktan sonra tapu kütüğünde bu yerin cins değişikliği yapılıyor ve arsa vasfına geri dönüyor. Yıkım kararı alınması da zaten tebliğ olarak maliklere gönderilen bir yazıdır.

Zaten şu anda ikinci ev alımında eskiye göre yüzde 75 daha az kredi kullanılabiliyor. Söz konusu kısıtlama ilk evini alacaklara uygulanmayacak. Düzenleme zaten ikinci ev alımında mevcut ev kentsel dönüşüm kapsamında ise bu sınırlamanın kaldırılması çerçevesinde diyebiliriz.

ŞU ANDA KONUT KREDİSİNDE FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

Şu anda konut kredisi faiz oranları aylık yüzde 2.95 seviyelerinde. Bu bankalara göre değişmekle birlikte yaklaşık 2.95 ile 3.15 arasında diyebiliriz. Burada kredinin çekilecek tutarı, binanın enerji kimlik seviyesi, binanın birinci el ya da ikinci el olma durumlarında farklı kullanılacak kredi için farklı sınırlamalar var.

1 MİLYON TL KREDİ İÇİN AYLIK TAKSİT NE KADAR?

Şu anda 120 ay vadede 1 milyon TL konut kredisi çekilmek istense yüzde 2.95 faiz oranı üzerinden aylık 30 bin 424 TL taksit ödenecektir. Kredi kullanan kişi toplamda 1 milyon TL için geriye 3 milyon 651 bin 500 TL geri ödeme yapar. Yaklaşık 30 bin TL civarında da sigorta dahil dosya masrafı olur.”

Kaynak: Milliyet

# VAR, faiz, Merkez Bankası

05 Mar 2024 - 11:32 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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