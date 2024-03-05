Erkek öğrenci yurdunda yangın paniği

Yangın, 10.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde bulunan özel erkek öğrenci yurdunda meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen sebepten dolayı yurdun çatısından dumanların yükseldiği görenler ekiplere haber verdi. Dumanlar gökyüzünü kaplarken, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın büyümeden söndürüldü. Ekipler olay yerinde uzun süre soğutma çalışması yaptı. Öğrencilerin yangın sırasında okulda bulunması, facianın önüne geçti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA