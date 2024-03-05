Müfredat değişikliği tamamlanmak üzere, hangi sınıflarda uygulanacak?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Beştepe’de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Müfredat çalışmalarında son durumun sorulması üzerine Tekin, "Talim Terbiye Kurulumuzun çalışması sürüyor. Sizin müfredat dediğiniz şey bir günde incelenecek bir şey değil. 1 dersin programı 800 sayfa. 1-5 ve 9. sınıfla başlayacağız bu yıl. Müfredat dediğimiz şey ortak zorunlu herkeste standart olan dersler. Yeni eğitim öğretim yılına yetişecek. Talim Terbiye Kurulunun onayından sonra yayınlayacağız. 1,5 ve 9'uncu sınıflarda önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya başlıyoruz" diye konuştu.

"İLKESEL OLARAK ÇOCUKLARIMIZIN DÜZEYLERİNE UYGUN MÜFREDAT ORTAYA ÇIKACAK"

Matematik dersinde bazı konuların çıkarıldığı iddialarının sorulması üzerine Bakan Tekin, "Bunların hepsini alanında uzman yaklaşık 2 bin kişi çalışıyor. Yaklaşık yüzde 40’ı akademisyen, gerisi öğretmen. Hem işin bilimsel boyutuyla ilgili akademisyenler var hem de uygulamada öğretmenler var. Bunlar buna göre değerlendiriliyor. Ortaöğretim müfredatında ne olmayacakla ilgili herkes bir şey söyleyebilir. Bizim muhatap olduğumuz öğrencilerin düzeyleri. Lisans düzeyinde okutulması gereken herhangi bir bilginin zorunlu eğitim çağında verilmesi gerekli midir? Seyreltmeler olacak ama ben spesifik olarak nelerin seyreltildiğini bilmiyorum. Bunun için komisyonlar kuruldu, aylardır çalışıyorlar. Denetlemek ve onaylamakla görevli Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı da onaylayacak, sadece ilkesel olarak çocuklarımızın düzeylerine uygun müfredat ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

"1-5 VE 9. SINIFLARDA UYGULANACAK"

Yeni müfredatın onay süresinin nasıl olacağı sorusunu cevaplayan Tekin, şunları söyledi:

"Biter bitmez gündeme getireceğiz. Bir tanıtım toplantısı yaparak burada açıklayacağız. 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1-5 ve 9. sınıflarda uygulanacak. Çalışmaların yüzde 80’i bitmiş durumda, önümüzdeki haftalarda hepsi tamamlanmış olacak ve kademeli olarak uygulamaya geçilecek. Kapsamlı bir değişiklik olduğu için 12. sınıflar bu yıl aldığı bir şeyi önümüzdeki yıl 11’e almış olsak. Önümüzdeki sene 12’de okuyan bir çocuk o konuyu almamış olacak. Teknik olarak konuların birbirini izleme konusunda yer değişikliği dolayısıyla öğrenci mağdur olmasın. Her kademeye yeni başlayan öğrenciyle başlayacağız."

Kaynak: CNN TÜRK