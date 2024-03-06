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T.C. KOCAELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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T.C. KOCAELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. KOCAELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/409 Esas

Davacı vekilinin dava dilekçesinde; Davacı Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan ve Kocaeli İli, Başiskele İlçesi, Doğantepe Mahallesi, Azizağa Mevki 151 ada 4 numaralı parselin 6831 sayılı Orman Kanunu 3402 kanunla değişik 2/B uygulaması yapılmış olan ve Kadastro çalışmaları ile kesinleşen orman tahdit sınırları içerisinde kalan parselin tapu kaydının iptali, taşınmazın orman vasfı ile Hazine adına tescili, varsa parsel üzerinde mevcut ayni hak ve şerhlerin terkini, karar kesinleşinceye kadar HMK madde 1010 uyarınca taşınmazın iyiniyetli üçüncü kişilere devir ve temliki ve üzerinde ayni hak tesisinin önlenmesi amacıyla tapu kaydına ihtiyati tedbir konması, davaların idareleri lehine sonuçlanmasına istinaden İİK madde 28 uyarınca işlem tesisi talep etmişlerdir. Davanın yapılan incelemesi sonunda; bildirilen adresinize mahkememizce dava dilekçesi, tensip zaptı tebliğe çıkarılmış olup, çıkartılan tebligatların iade edildiği, mernis adres bilgilerinizin sistemde olmadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığı anlaşıldığından 06/06/2024 tarihli duruşma günü bildirir tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir. 01/03/2024

İLGİLİ KİŞİ: MURAT İPEK - 19244411602 - P.konak Mahallesi Tünel Üstü Sokak No:2/5 Tünel Üstü Apt A Blok Bandırma / BALIKESİR

#ilangovtr

Basın No ILN01995930

06 Mar 2024 - 00:00 Kocaeli- Resmi İlanlar --- Okunma

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