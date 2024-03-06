T.C.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

Mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda listesi bulunan 8 Adet muhtelif İş makinelerini toplu olarak satılması ihalesi 2886 Sayılı devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

İhale 13.03.2024 Çarşamba günü saat 11:00’de Belediyemiz Encümen Toplantı Salonunda yapılacak olup, İdari şartname 1.500 TL karşılığında İdari İşler Şube Müdürlüğünden temin edilecektir. Muhammen Bedel 1.170.000 TL + % 10 K.D.V. olup ihale öncesi alınan Geçici Teminatlar toplamı 105.100 TL’dir. Ayrıca ihaleyi kazanan firmadan teklif ettiği bedelin % 6’sı kadar kesin teminat alınacaktır.

Teklif zarflarının en geç 12.03.2024 Salı günü saat 12.30’a kadar Belediyemiz Encümen Şube Müdürlüğü Kalemine teslim edilmesi gerekmektedir. Bilgi için 0262 318 14 21

Sıra No Modeli Plakası Markası Tipi Cinsi Genel Durumu 1 2000 41.10.121 Mastaş MST 442 Kanal Kazıcı Yükleyici Motor vb. arızaları ile kaporta hasarları 2 2000 41.10.124 Hamm 2420 D Virasy Silindir Motor vb. arızaları ile kaporta hasarları 3 2000 41.10.105 Mıtsubıshı MG-530 Yapım Greyderi Motor vb. arızaları ile kaporta hasarları 4 2000 41.10.106 Mıtsubıshı MG-530 Yapım Greyderi Motor vb. arızaları ile kaporta hasarları 5 1988 41.98.011 JCB JS 240 LC Paletli Kazıyıcı Motor vb. arızaları ile kaporta hasarları 6 - 97 Komatsu - Forklift Motor vb. arızaları ile kaporta hasarları 7 - - - - Römork (Kapaksız Açık Kasa) Kasa hasarları vb. 8 - - - - Römork (Kapaksız Açık Kasa) Kasa hasarları vb.

İSTENECEK EVRAKLAR

1 Noter tasdikli imza sirküleri

2 Tebligat için adres beyanı

3 Nüfüs cüzdanı fotokopisi (Gerçek kişilerden)

4 Araç görme belgesi

5 Son bir yıla ait oda kayıt belgesi (Tüzel kişilerden)

6 Sayfaları imzalı şartname (1.500 TL)

7 Geçici teminatların yatırıldığına dair belge (105.100 TL)

8 Şartname bedelinin yatırıldığına dair belge

9 Vekâleten katılımda noter tasdikli vekâletname

10 Ortak katılım olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

Belediyemizce Aslı Görülmüştür kaşesi yapılan belgeler geçerli kabul edilecektir. Ancak Aslı Görüldü belgesi yaptırmak isteyen firmalar belgelerinin fotokopilerini yanlarında getirecektir.

İlan olunur.