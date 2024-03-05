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Ömeroğlu, Erzurumlulardan destek istedi

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Dilovası'nda seçim çalışmalarını her alanda yoğun bir şekilde sürdüren AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu önceki gün Dilovası Erzurumlular Derneği’nin misafiri oldu. Erzurumlu hemşerilerinden destek isteyen Ömeroğlu, STK’larımızla istişare halinde olacak ve ilçemize hep birlikte hizmet edeceğiz.” dedi.

Ömeroğlu, Erzurumlulardan destek istedi mask
Ömeroğlu, Erzurumlulardan destek istedi
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Erzurumlular Derneğine yapılan ziyarette AK Parti Dilovası Belediye Başkan Adayı Ramazan Ömeroğlu’na, AK Parti Dilovası İlçe Başkan vekili Halis Adıgüzel, MHP Dilovası İlçe Başkanı Erdem Sıtar, Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun, meclis üyesi adayları, Dilovası Erzurumlular Dernek Başkanı Halit Zorba ve dernek üyeleri katıldı.

Ömeroğlu, Erzurumlulardan destek istedi

YAPAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR ŞEYİN SÖZÜNÜ VERMİYORUZ

Ziyarette Erzurumlu hemşerilerine seslenen Dilovası Belediye Başkan Adayı Ramazan Ömeroğlu "Hamza Başkanımızdan alacağımız bayrağı daha yukarılara taşımak için yola çıktık. Sizlerin de desteği ile Dilovası daha güzel hizmetler alacaktır. Dilovası'nda daha iyi yaşamak için, daha huzurlu ve sağlıklı yaşamak için, çocuklarımızın geleceği için elimizden geleni yapacağız. Seçim beyannamemiz hazır Dilovası'na yapacağımız projeleri sizler de tek tek göreceksiniz. Bizler yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermiyoruz.

Ömeroğlu, Erzurumlulardan destek istedi

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ YAPACAĞIZ

Gençlerimizin, yaşlılarımızın, kadınlarımızın, çocuklarımızın, engellilerimizin, dul ve yetim kardeşlerimizin ve dar gelirli vatandaşlarımızın her daim yanında olacağız. Muhtarlarımız ve STK’larımızla istişare halinde olacak ve ilçemize hep birlikte hizmet edeceğiz. Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine hızlı ve kolay ulaşımı için e-belediyecilik altyapısını oluşturacağız. Yerel yönetim ve sanayi işbirliğini daha sistemli hale getireceğiz. Kadınlarımızın çalışma hayatına dahil olmasını kolaylaştırmak için çalışmalar yapacağız. Mesleki eğitim imkanlarını geliştireceğiz. Gençlerimizin sportif, sosyal ve kültürel etkinlikler yapabilecekleri gençlik merkezleri kuracağız. Şehrimizin tüm alanlarında engelli bireylerimiz için hareket kapasitesini artıracağız. Yapacağımız Engelsiz Yaşam Merkezi ile engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine nefes aldıracağız. Bu saydıklarımızın dışında Dilovamız için bir çok projemizi STK’larımızla birlikte hayata geçireceğiz.” dedi.

Kaynak: Bülten

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05 Mar 2024 - 13:20 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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