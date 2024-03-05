Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Siyaset

Ömeroğlu, Vekil Yılmaz’la kapı kapı dolaştı

ABONE OL Google News Sayfamız

Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu, seçim çalışmaları için Dilovası’na gelen Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ile kapı kapı dolaşarak destek istedi.

Ömeroğlu, Vekil Yılmaz’la kapı kapı dolaştı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu saha çalışmalarına hız verdi. Sabah başlayan seçim çalışmaları gece geç saatlere kadar devam ediyor. Dilovası’nda kapı kapı dolaşarak Dilovalı hemşerileri ile bir araya gelen Ömeroğlu’na önceki gün AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz’da eşlik etti.

YILMAZ, ÖMEROĞLU’NA DESTEK İSTEDİ

Yılmaz ve Ömeroğlu, seçim çalışması kapsamında sabah başladıkları ziyaretlerde ev ziyaretleri ve esnaf ziyaretleri yaptılar. Ziyaretlerde Ömeroğlu’na destek isteyen Yılmaz, “Önümüzde hem ülkemiz hemde ilçemiz için önemli bir yerel seçim süreci var. Bu süreçte sizlerden Cumhur İttifakına ve adayımız Ramazan Ömeroğlu’na destek vermenizi istiyorum. Biliyorum ki Dilovalı hemşerilerim her seçimde olduğu gibi bu seçimde de bizleri yalnız bırakmayacak ve yanımızda yer alacaktır. İnşallah 31 Mart gecesi yüzümüz gülecek ve 1 Nisan sabahından itibaren de Dilovası aynı şekilde hizmet almaya devam edecektir.”dedi.

DERDİMİZ GÖNÜLLERE GİRMEK

Hemşerilerinden büyük motivasyon aldığını ifade eden Ömeroğlu ise ziyaretlerde yaptığı konuşmasında; “Sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmamak için gece gündüz sahadayız. Bu yoğun tempoda en büyük motivasyon kaynağımız hemşehrilerimizin güveni ve güler yüzü. Bizim derdimiz gönüllere girmek, bizim derdimiz şehrimize hizmet etmektir.” diye konuştu.

Kaynak: Bülten

# parti, Kocaeli, VAR, başkan, seçim, ifade, AK Parti, 31 Mart

05 Mar 2024 - 13:22 - Siyaset --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.237.996 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

BAY AŞÇI YARDIMCISI ARANIYOR

Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere bay AŞÇI YARDIMCISI aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Yenişehir Mah. Kliniğimizde, 14:00-18:00 saatleri arasında çalışacak BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Tel:0505 499 87 98

VASIFSIZ ELEMAN ARANIYOR

İzmit ahşap ve kereste atölyemizde çalışacak, VASIFSIZ ELEMAN  alınacaktır. Tel: 0 530 378 54 41

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

GECE RESEPSİYON GÖREVLİSİ ARANIYOR

Gölcükte bulunan otelimiz için Gölcük’te ikamet eden GECE RESEPSİYON GÖREVLİSİ alınacaktır. Emekli olanlar tercihimizdir. NEJDET VAROL Tel: 0553 96...

SİTE GÖREVLİSİ VE TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Kartepe civarında oturan, *SİTE GÖREVLİSİ VE TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Sarımeşe konakları Tel: 0532 219 81 53

TECRÜBELİ SÜRÜCÜLER ARANIYOR

Anadolu Seyahat firmasında görev yapmak üzere, D2 belgeli araçlarımızın şehir içi ve şehir dışı seyahat işlerinde, Transfer başına (part time) ücret...

BAY-BAYAN ÜRETİM İŞÇİSİ ARANIYOR

PLASTİK MAMÜL ÜRETİMİ YAPAN FİRMAMIZ İÇİN BAY-BAYAN ÜRETİM İŞÇİSİ ALINACAKTIR. *Vardiyalı çalışacak *Lise mezunu ( Tercihen) *Bay adaylar askerliğ...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Özlü, “Başiskele’ye 5 yılda onlarca eser kazandırdık” mask
Özlü, “Başiskele’ye 5 yılda onlarca eser kazandırdık”
Belediye Meclisinden Başkan Yıldırım’a Teşekkür mask
Belediye Meclisinden Başkan Yıldırım’a Teşekkür
Ömeroğlu, Vekil Yılmaz’la kapı kapı dolaştı mask
Ömeroğlu, Vekil Yılmaz’la kapı kapı dolaştı
Ömeroğlu, Erzurumlulardan destek istedi mask
Ömeroğlu, Erzurumlulardan destek istedi
Suludere kararını verdi mask
Suludere kararını verdi
Bıyık: ‘Bizim semtin gençleri her şeyin en güzelini hak ediyor’ mask
Bıyık: ‘Bizim semtin gençleri her şeyin en güzelini hak ediyor’

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL