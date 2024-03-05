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İsrail, Gazze Şeridi'nde son 10 günde 1000'den fazla Filistinliyi öldürdü

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 10 günde 1025 artarak 30 bin 631'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde son 10 günde 1000'den fazla Filistinliyi öldürdü mask
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 151 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 97 kişinin öldürüldüğü, 123 kişinin yaralandığı belirtildi.

Buna göre İsrail, son 10 günde Gazze'de 1025 Filistinliyi öldürdü. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 30 bin 631'e, yaralıların sayısı da 72 bin 43'e yükseldi. Açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze'de son 24 saatte "10 katliam" gerçekleştirdiği, enkaz altında ve yol kenarlarında hâlâ ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinden, Şifa ve Avrupa hastanelerine son 24 saatte toplam 34 cenaze getirildi.

İSRAİL, GECE BOYUNCA BOMBALADI

Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'ne aralarında yalnızca El-Fakavi ailesinden 17 kişi olmak üzere 25 kişinin cenazesi getirilirken, Şifa Tıp Merkezi'ne de saldırılarda öldürülen 9 kişi ulaştırıldı.

Hamed kenti başta olmak üzere Han Yunus ve çevresindeki birçok bölge İsrail savaş uçakları ve topçularının yoğun saldırılarına maruz kaldı.

Gazze'nin kuzeyi ve orta kesimdeki Nusayrat Mülteci Kampı savaş uçakları tarafından şiddetli şekilde vuruldu. Nusayrat'ta Sudud ailesinin evine düzenlenen saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

İsrail topçu birlikleri ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Zeytun Mahallesi'ne şiddetli saldırılar düzenledi.

Kaynak: AA

# Avrupa, İsrail

05 Mar 2024 - 13:41 - Dünya --- Okunma

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