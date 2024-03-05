Emniyet personelinin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan ve bugün yürürlüğe giren yönetmeliğin ekinde, polis, çarşı ve mahalle bekçilerinin kışlık görev kıyafetleri, kışlık gömlek, bot, eldiven ve ayakkabı şekilleri yer aldı.
Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan ve bugün yürürlüğe giren yönetmeliğin ekinde, polis, çarşı ve mahalle bekçilerinin kışlık görev kıyafetleri, kışlık gömlek, bot, eldiven ve ayakkabı şekilleri yer aldı.
Kaynak: AA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.