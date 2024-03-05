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Emniyet personelinin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazete'de

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İçişleri Bakanlığı Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Emniyet personelinin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazete'de mask
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Resmi Gazete'de yayımlanan ve bugün yürürlüğe giren yönetmeliğin ekinde, polis, çarşı ve mahalle bekçilerinin kışlık görev kıyafetleri, kışlık gömlek, bot, eldiven ve ayakkabı şekilleri yer aldı.

Kaynak: AA

# polis

05 Mar 2024 - 13:49 - Türkiye --- Okunma

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