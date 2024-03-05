Kuruçeşmeliler Derneği Başkanına hapis cezası

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 14 Mayıs seçimleri öncesi İzmit Kuruçeşme’de yaptığı seçim çalışmaları sırasında Kuruçeşmeliler Derneği Başkanı Gökhan Akkaya’nın tepkisiyle karşılaştı. Gergerlioğlu'nun yanında bulunan Selda İlgöz Koçyiğit, Gökhan Akkaya hakkında suç duyurusunda bulundu. Kocaeli 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Gökhan Akkaya hakkında karar verildi.
HAPİS CEZASI VERİLDİ
Akkaya’ya, Gergerlioğlu’na yönelik söz ve fiillerinden dolayı 8 ay 22 gün, yanında bulunan kişilere yönelik fiilleri nedeniyle 2 ay 5 gün ve 5 ay 18 gün ceza verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.