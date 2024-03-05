Muhtar adayından iki takıma baklava

SEKA DOĞANSPOR İLE GÖLCÜK ÇİFTLİK KARŞILAŞTI
Kavaklı Stadı’nda oynanan Seka Doğanspor ile Gölcük Çiftlikspor arasında oynanan karşılaşmada dostluk ön plandaydı. U-17 Ligi’ne dahil maçta 1-1 sonuçlandı. Seka Doğanspor Kulüp Başkanı Adnan Usta’nın kızı Sedef Usta Büyük, mahallesinin muhtar adayı oldu. Sedef Usta Büyük, Seka Doğanspor-Gölcük Çiftlikspor maçını izledi, her iki takıma da baklava ikram etti. İki takımın yöneticileri de bu jestinden dolayı Sedef Usta’ya teşekkür ettiler.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.