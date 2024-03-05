Muhtar adayından iki takıma baklava

SEKA DOĞANSPOR İLE GÖLCÜK ÇİFTLİK KARŞILAŞTI

Kavaklı Stadı’nda oynanan Seka Doğanspor ile Gölcük Çiftlikspor arasında oynanan karşılaşmada dostluk ön plandaydı. U-17 Ligi’ne dahil maçta 1-1 sonuçlandı. Seka Doğanspor Kulüp Başkanı Adnan Usta’nın kızı Sedef Usta Büyük, mahallesinin muhtar adayı oldu. Sedef Usta Büyük, Seka Doğanspor-Gölcük Çiftlikspor maçını izledi, her iki takıma da baklava ikram etti. İki takımın yöneticileri de bu jestinden dolayı Sedef Usta’ya teşekkür ettiler.

Kaynak: SPOR SERVİSİ