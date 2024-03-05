U-16’larda son takım kim olacak?

KULLARSPOR - DARICA BİRLİK

U-16 Ligi Play-Off finalinde kaybeden üç takım baraj maçları oynayıp, bir takım daha ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecekti. Play-Off finalini kaybeden bu üç takımdan çekilen kura da Darıca Birlikspor ile Çamlıtepespor karşılaştı. Çamlıtepespor’u 6-1 yenen Darıca Birlikspor, kurada bay çeken Kullarspor’un rakibi oldu. Bu iki takım bu akşam Derince Stadı’nda 19.00’da karşılaşacak. Baraj maçının kazanan takım Hacı Hızır Şafakspor, Gebzespor ve Gölcük Karadenizspor’dan sonra ilimizi temsil edecek son takım olacak.