2 MİLYON 700 BİN LİRALIK DESTEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde faaliyet gösteren Akademi Üniversite teknoloji alanında öğrencilere destek olma amacıyla Teknoloji Merkezi’ni hayata geçirdi. Teknoloji Merkezi’nde elektrikli araçlar, 3D yazıcılar, insansız hava aracı, otonom araçlar ve robotik faaliyet çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda 2022-2023 sezonunda 69 takıma 2 milyon liralık malzeme desteği ve 3D yazıcı merkezinde teknoloji takımlarının projeleri için 4 bin adet parça basım desteği olmak üzere toplamda 2 milyon 700 bin lira destek sağlandı.

ORTAYA ÇIKAN PROJELER SERGİLENDİ

Kurulan Teknoloji Merkezi, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi öğrencileri ve Büyükşehir Belediyesi ortaklığı ile yürütülüyor. Üniversite takımlarının yanında ulusal ve uluslararası yarışmalara katılan lise ve ortaokul öğrenci takımlarına sağlanan desteklerden ortaya çıkan projeler bugün gerçekleşen TEKNODEST programında sergilendi. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşen programa 62 takım ve 700 öğrenci öğrenci katıldı.

PROTOKOL YALNIZ BIRAKMADI

AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Veysal Tipioğlu ve Radiye Sezer Katırcıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk, AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi İlyas Şeker, AK Parti AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, geçmiş dönem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya yer aldı.

GENÇLER GELECEĞE GÜVENLE BAKTIRIYOR

Rektör Nuh Zafer Cantürk konuşmasında şunları söyledi: “Gençler geleceğe güvenle bakmamızı sağlıyor. Mühendislik öğrencilerini gördükçe geçmişe dönüp mühendislik okuma isteiğini içimde yaşıyorum. Bu kardeşlerimiz çok hevesliler, fedakarlık yaparak çalışıyorlar. Kendileriyle guru duyuyoruz. Büyükşehir Belediyemiz öğrencilerimize büyük bir destek sağlamış. Her kulüpe bir ofis yapmaya çalışacağız. Çocuklarımıza başarılar diliyorum. Gelecek sizin ellerinizde.”

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRETİMİ YAPILMALIDIR

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın konuşmasında, “Sizinle buluştuğumuzda 15 yıl önce ayrıldığımdan üniversite yılları aklıma geliyor. Teknolojik gelişmeyi zamanın ruhuna uygun üretmeyi beceren milletler güçlü bir lideri de varsa onunla birlikte ileriye gidiyorlar. Diğer milletler ise geriden izleyip kalıyor. Vatanını en çok sevenler yüksek teknoloji ile üretim yapmalıdır. Düyadaki risk raporlarının başında küresel ısınma geliyor. Şehir tarımını güçlendirmeliyiz. Bu konuda çok destek veriyoruz.

BİZİ BİZ YAPAN RUHTAN ASLA KOPMAYIN

Bizim milletimizi diğer milletlerden farklılaştıran şey duygudur. Teknoloji ile insanlığın hayrına veya zararına şeyler üretebilirsiniz. Kendiniz olmak istediğinizde acaba teknolojiler bize izin verecek mi? Yapak zekanın savaş çıkarıp çıkarmayacağı tartışılıyor. Bütün bunları daha uzun konuşmalıtız. Teknoloji üretin, heleceğin daha huzurlu olmasını istiyorsanız dünyanın trendlerini izleyin ama bizi biz yapan ruhtan asla kopmayın. Size inanıyoruz ve güveniyoruz. Desteğimiz hep arkanızda olacak.” dedi. Başkan Büyükakın, konuşmasının ardından GTÜ öğrencileri tarafından oluşturulan Rover aracın son parçasını monte etti.

TÜM MÜCADELEMİZ ÜLKEMİZ VE GENÇLERİMİZ İÇİN

Geçmiş dönem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya konuşmasında şunları söyledi: “Sizler Türkiye’nin geleceği, aydınlık yarınların teminatınısız. Bilkent Üniversitesi’nde Elektrik Elektronik Bölümü’nden dereceyle mezun oldum. İş başvurusu yaptığım yerlerde başörtüm sebebiyle hiçbirinden kabul alamadım. Türkiye eskiden başındaki örtü sebebiyle kadınların ayrıştırıldığı zor zamanlardan geçti. Bugün teknoloji takımlarında birçok gencimizi gördüm. Bugün gençlerin kıyafetlerinin bir önemi yok, zekalaların parlaklığı ile ülkemizi temsil ediyorlar. Bununla gurur duyuyorum. Özgür bir Türkiye ortamında ülkeme değer için çalıştım. Bütüm mücadelemiz ülkemiz ve gençlerimizin daha güçlü olması içindir.”