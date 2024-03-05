Derincespor’un hafta içi mesaisi

ARNAVUTKÖY İLE KRİTİK MAÇ
Cumartesi günü sahasında Isparta 32 Spor’u 3-0 yenen Derincespor, düşme hattının hemen üzerindeki Düzcespor ile arasındaki puan farkını 2’ye indirdi. Sarı-Lacivertli ekip, bugün kendisini gibi düşme hattında bulunan, 1 puan gerisindeki Arnavutköy Belediyespor deplasmanında kazanmayı amaçlıyor. Derincespor’da bu kritik maç öncesinde cezası biten Volkan Altınsoy da takımdaki yerini alabilecek. Ispartaspor maçının ilk yarısında sakatlanıp, oyundan çıkan sağ bek Tarık Mayhoş ise kadroda yer almayacak. Ligin ilk yarısında Derince’deki karşılaşma 1-1 sona ermişti.
TFF 2.LİG KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU
O
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B
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26
16
8
2
50
18
56
26
16
7
3
41
17
55
26
16
7
3
44
22
55
27
15
7
5
39
21
52
27
15
1
11
33
31
46
26
14
3
9
48
35
45
27
13
6
8
42
34
45
27
10
8
9
31
31
38
26
10
7
9
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32
37
26
10
7
9
30
30
37
27
9
8
10
20
20
35
26
7
11
8
30
33
32
27
9
4
14
16
26
31
27
7
7
13
33
40
28
27
6
9
12
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47
27
26
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7
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25
17. ARNAVUTKÖY BLD.
27
5
9
13
30
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24
27
5
6
16
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21
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5
GÜNÜN PROGRAMI
14.00 Iğdırspor-Denizlispor
14.00 İnegölspor-Düzcespor
14.00 Arnavutköy Bel-Derincespor
14.00 Kastamonu-Sarıyerspor
14.00 Ispartaspor-Amed Sportif
14.00 Erzincanspor-İskenderunspor
14.00 Etimesgut-Uşakspor
14.00 Fethiyespor-Aksarayspor
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.