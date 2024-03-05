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Derincespor’un hafta içi mesaisi

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2.Lig’de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Belediye Derincespor, hafta içi mücadelesinde bugün İstanbul’da Arnavutköy Belediyespor’a konuk olacak. İstanbul Bolluca Stadı’ndaki karşılaşma 14.00’de başlayacak.

Kenan Meriç
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Derincespor’un hafta içi mesaisi mask
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ARNAVUTKÖY İLE KRİTİK MAÇ

Cumartesi günü sahasında Isparta 32 Spor’u 3-0 yenen Derincespor, düşme hattının hemen üzerindeki Düzcespor ile arasındaki puan farkını 2’ye indirdi. Sarı-Lacivertli ekip, bugün kendisini gibi düşme hattında bulunan, 1 puan gerisindeki Arnavutköy Belediyespor deplasmanında kazanmayı amaçlıyor. Derincespor’da bu kritik maç öncesinde cezası biten Volkan Altınsoy da takımdaki yerini alabilecek. Ispartaspor maçının ilk yarısında sakatlanıp, oyundan çıkan sağ bek Tarık Mayhoş ise kadroda yer almayacak. Ligin ilk yarısında Derince’deki karşılaşma 1-1 sona ermişti.

TFF 2.LİG KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU

 

O

G

B

M

A

Y

P

1.AMED SPORTİF FAALİYETLER

26

16

8

2

50

18

56

2.IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ

26

16

7

3

41

17

55

3.GMG KASTAMONUSPOR

26

16

7

3

44

22

55

4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR

27

15

7

5

39

21

52

5.ISPARTA 32 SPOR

27

15

1

11

33

31

46

6.İSKENDERUNSPOR A.Ş.

26

14

3

9

48

35

45

7.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ

27

13

6

8

42

34

45

8.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ

27

10

8

9

31

31

38

9.İNEGÖLSPOR

26

10

7

9

37

32

37

10.SOMASPOR

26

10

7

9

30

30

37

11.68 AKSARAY BELEDİYE SPOR

27

9

8

10

20

20

35

12.FETHİYESPOR

26

7

11

8

30

33

32

13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR

27

9

4

14

16

26

31

14.SARIYER

27

7

7

13

33

40

28

15.DÜZCE CAM DÜZCESPOR

27

6

9

12

30

47

27

16.BELEDİYE DERİNCE SPOR

26

6

7

13

24

28

25

17. ARNAVUTKÖY BLD.

27

5

9

13

30

36

24

18.DENİZLİSPOR

27

5

6

16

24

41

21

19.UŞAK SPOR A.Ş.

26

1

2

23

10

70

5

 

GÜNÜN PROGRAMI

14.00 Iğdırspor-Denizlispor

14.00 İnegölspor-Düzcespor

14.00 Arnavutköy Bel-Derincespor

14.00 Kastamonu-Sarıyerspor

14.00 Ispartaspor-Amed Sportif

14.00 Erzincanspor-İskenderunspor

14.00 Etimesgut-Uşakspor

14.00 Fethiyespor-Aksarayspor 

05 Mar 2024 - 14:06 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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