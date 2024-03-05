Gülleri: Kadro istikrarını yakalamamız gerekiyor

“6 PUANLIK MAÇA ÇIKIYORUZ”

Taner Gülleri, cumartesi günü ligin çok iyi takımlarından biri yendiklerini, bugünkü Arnavutköy maçının ise daha büyük önem taşıdığını söyledi. Gülleri, “Bu takım birlikte maç oynayarak çok daha iyi yerlere geleceğini umut ediyorum. Bunun için çok çalışıyoruz. Isparta gibi güçlü bir takımı, iyi futbol oynayarak yendik. Bugün de çok daha önemli bir maça çıkıyoruz, bizim gibi düşme hattında bulunan Arnavutköy’e konuk olacağız. 6 puanlı bir maç. Amacımız bu maçtan da puan almak” dedi.