Tarık Mayhoş’un sakatlığı ciddi

3-4 HAFTA YOK
Tecrübeli sağ bekin en az 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Sarı-Lacivertli ekipte, Karaman FK maçında direk kırmızı kart gören, iki maç ceza alan Taha Aydınlı, bugünkü Arnavutköy maçında da takımdaki yerini alamayacak.
Derincespor’un cumartesi günü sahasında Ispartaspor ile oynadığı maçta 30.dakikada sakatlanıp oyundan çıkan Tarık Mayhoş’un arka adalesinde yırtık olduğu açıklandı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.