Bağdatspor ile Körfez GB Avni Kalkavan Stadı’nda

BU SEZON ÜÇÜNCÜ MAÇLARI

Play-Off’un ilk maçında deplasmanda Karamürselspor ile 0-0 berabere kalan Bağdatspor, karşılaşmayı 9 kişi tamamlayan rakibini yenememişti. Kırmızı-Siyahlı ekip, bu kez ikinci hafta maçında Avni Kalkavan Stadı’nda Play-Off’ta ilk galibiyetini almaya çalışacak. İlk maçında Darıca Türkeli Gençlikspor’u 2-0 yenen Körfez GB ise ligde iki kez mağlup olduğu rakibi karşısında bu kez puan almak istiyor. Normal sezonda aynı grupta yer alan iki takımın maçında Bağdatspor rakibine aynı skorla 3-1 üstünlük sağlamıştı.