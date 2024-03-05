Bağdatspor ile Körfez GB Avni Kalkavan Stadı’nda

BU SEZON ÜÇÜNCÜ MAÇLARI
Play-Off’un ilk maçında deplasmanda Karamürselspor ile 0-0 berabere kalan Bağdatspor, karşılaşmayı 9 kişi tamamlayan rakibini yenememişti. Kırmızı-Siyahlı ekip, bu kez ikinci hafta maçında Avni Kalkavan Stadı’nda Play-Off’ta ilk galibiyetini almaya çalışacak. İlk maçında Darıca Türkeli Gençlikspor’u 2-0 yenen Körfez GB ise ligde iki kez mağlup olduğu rakibi karşısında bu kez puan almak istiyor. Normal sezonda aynı grupta yer alan iki takımın maçında Bağdatspor rakibine aynı skorla 3-1 üstünlük sağlamıştı.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.