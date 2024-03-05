Beylikbağı’nda Play-Off maçı var

Mavi-Yeşilli ekip, Play-Off’ta ikinci hafta maçında sahasında Karamürselspor’u ağırlayacak. Beylikbağı Stadı’ndaki karşılaşma 19.15’de start alacak maçta Mehmet Ali Vardar düdük çalacak.

BEYLİKBAĞI-KARAMÜRSELSPOR

Play-Off ilk maçında deplasmanda Çayırovaspor’u 2-0 yenerek dikkatleri üzerine çeken Beylikbağıspor, ne kadar iddialı olduğunu da gösterdi. Mavi-Yeşilli ekip, ikinci hafta maçında sahasında Karamürselspor ile karşılaşacak. Beylikbağıspor, bu kez kendi taraftarının önünde kazanmak isteyecek. İlk maçında sahasında 9 kişi kaldığı maçta Süper Lig A Grubu Şampiyonu Bağdatspor ile 0-0 berabere kalan Karamürselspor, zorlu Beylikbağı deplasmanından puanla dönmeye hedefliyor. Karamürselspor'’a cezalı Muhammet Yalçın ile golcü oyuncusu Rıza Altıntaş forma giyemeyecek.