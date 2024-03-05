Beylikbağı’nda Play-Off maçı var

Mavi-Yeşilli ekip, Play-Off’ta ikinci hafta maçında sahasında Karamürselspor’u ağırlayacak. Beylikbağı Stadı’ndaki karşılaşma 19.15’de start alacak maçta Mehmet Ali Vardar düdük çalacak.
BEYLİKBAĞI-KARAMÜRSELSPOR
Play-Off ilk maçında deplasmanda Çayırovaspor’u 2-0 yenerek dikkatleri üzerine çeken Beylikbağıspor, ne kadar iddialı olduğunu da gösterdi. Mavi-Yeşilli ekip, ikinci hafta maçında sahasında Karamürselspor ile karşılaşacak. Beylikbağıspor, bu kez kendi taraftarının önünde kazanmak isteyecek. İlk maçında sahasında 9 kişi kaldığı maçta Süper Lig A Grubu Şampiyonu Bağdatspor ile 0-0 berabere kalan Karamürselspor, zorlu Beylikbağı deplasmanından puanla dönmeye hedefliyor. Karamürselspor'’a cezalı Muhammet Yalçın ile golcü oyuncusu Rıza Altıntaş forma giyemeyecek.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.