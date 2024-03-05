Darıca Türkeli Gençlik’in konuğu Çayırovaspor

İLK MAÇLARINI KAYBETTİLER
Tarihinde ilk kez Süper Amatör Lig’de yer alan, ilk sezonun da Play-Off’a da çıkmayı başaran Darıca Türkeli Gençlikspor, cumartesi günü deplasmanda Körfez GB’ye 2-0 mağlup olmuştu. Play-Off’a yenilgiyle başlayan Çayırovaspor’da ise takım içinde sorun yaşanıyor. Play-Off ilk maçında takımın önemli isimleri kaleci Abdullah Şimşek, stoper Taha Bartu ile forvet oyuncuları Görkem Günaydın ve Tunahan Ergül yedek soyunmuşlardı. Çayırovaspor, ilk maçta sahasında Beylikbağıspor’a 2-0 yenilmişti.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.