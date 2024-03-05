Kocaelispor Tesisleri’nin eski müdürü hastanede

Kocaelispor’un Yenikent’teki eski tesislerinde uzun bir dönem müdür olarak görev yapan Yahya Okcan kalp krizi geçirdi. Şehir Hastanesi’ne kaldırılan, iki gün yoğun bakımda yatan Okcan’ın yapılan tetkiklerinde 2 damarının tamamen kapalı olduğu tespit edildi. ByPass ameliyatı olacak Yahya Okcan’ın ayrıca akciğerlerinde ödem belirlendi. Özgür Kocaeli Gazetesi olarak Kocaelispor’un eski emektarına Allah’tan şifa diliyoruz.

Kaynak: SPOR SERVİSİ