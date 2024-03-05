Kocaelispor Tesisleri’nin eski müdürü hastanede

Kocaelispor’un Yenikent’teki eski tesislerinde uzun bir dönem müdür olarak görev yapan Yahya Okcan kalp krizi geçirdi. Şehir Hastanesi’ne kaldırılan, iki gün yoğun bakımda yatan Okcan’ın yapılan tetkiklerinde 2 damarının tamamen kapalı olduğu tespit edildi. ByPass ameliyatı olacak Yahya Okcan’ın ayrıca akciğerlerinde ödem belirlendi. Özgür Kocaeli Gazetesi olarak Kocaelispor’un eski emektarına Allah’tan şifa diliyoruz.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.