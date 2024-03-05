Türkiye'nin en obez ve en fit ili belli oldu

Obezite hem dünyada hem de Türkiye'de giderek artan çağımızın en tehlikeli hastalıklarından biri.

4 Mart Obezite Günü'nde, Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı verilere göre Türkiye Avrupa'daki obezite oranlarında ilk sırada yer alıyor. Uzmanlara göre çocuk ve yetişkinlerde yaşanan artış toplumsal sağlığı tehdit ediyor.

Türkiye Obezite Araştırma Derneği, Dünya Sağlık örgütü'nün açıkladığı verilerden sonra Türkiye'nin en obez ve en fit şehirlerini açıkladı.

Rakamlara göre obez sayısının en yüksek olduğu il Adana, en düşük olduğu il ise Erzurum oldu.

Peki obeziteye neden olan "zengin mutfak" mı, yoksa "yeme alışkanlıkları" mı?

Uzmanlara göre obezitenin başlıca nedenleri beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite eksikliği ve hormonal etkiler.

Dünya'da obezite oranı yüzde 20'nin üzerine çıktı. Türkiye'de ise bu oran yüzde 17.

Cinsiyet bazında bakıldığında kadınların yüzde 20.9'unun obez olduğu saptanırken erkeklerde bu, yüzde 13.7 olarak açıklandı.

OBEZİTEYLE MÜCADELE İÇİN NELER YAPILMALI?

Obezitede en büyük faktörün hareketsizlik olduğunu vurgulayan uzmanlar, obezitenin sadece estetik bir sorun değil, karmaşık bir kronik hastalık olduğuna dikkati çekti.

Obezitenin dünya çapında ölüm nedenlerinin başında gelen bir dizi kronik hastalık riskini arttıran çok önemli tıbbi sorun olduğunu belirten doktorlar, Obezitenin "metabolik sendromlara, kalp hastalıklarına, diyabet, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, felç, karaciğer hastalıklarına, bazı kanser türlerine, solunum hastalıklarına, uyku apnesi, kas sistemi hastalıklarına ve cinsel sorunlara yol açtığını söyledi.

Uzmanlar, besinlerle enerji alımını azaltmanın, doğru ve daha sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmenin, obezitenin üstesinden gelmenin ilk adımlarını oluşturduğunu vurguladı.

Obezite ile mücadelenin ilk şartının sağlıklı beslenme olduğunun altını çizen doktorlar, düzenli fiziksel aktivite ve hareketsiz kalarak televizyon, video izlemek, bilgisayar oyunu oynamak gibi aktivitelerin azaltılmasıyla bu hastalıkların önüne geçilebileceğine dikkat çekti.

Kaynak: AA