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Mersin'de Kocaeli rüzgarı esti

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Mersin’de 1-3 Mart tarihleri arasında düzenlenen Yaş grupları Parkur Türkiye Şampiyonasında Kocaeli rüzgarı esti.

Mersin'de Kocaeli rüzgarı esti mask
Mersin'de Kocaeli rüzgarı esti
Mersin'de Kocaeli rüzgarı esti
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İlimizi temsil eden Enerji CSK kulübü yine başarılı performansı ile göz doldurdu. 5 kişilik kadrosu ile şampiyonaya katılan temsilcimizde Elif Akgöz minikler kategorisinde Türkiye Şampiyonu, Emir Yapan Küçük Erkekler kategorisinde Türkiye 2. ‘si, Yıldızlar kategorisinde Yiğit Erenlerçayı Türkiye 4.’sü , Küçük Kızlar kategorisinde Zülal Yılmaz Türkiye 6.’sı ve Yağmur Torol Yıldız Kızlar kategorisinde Türkiye 6. olmayı başardı. Toplamda 330 sporcunun katıldığı bu büyük organizasyonda şehrimizi başarı ile temsil eden sporcu ve antrenörleri büyük mutluluk yaşadı. Şampiyona sonrası değerlendirme yapan Antrenör İlknur Pala şunları söyledi:

MİLLİ TAKIMA 4 SPORCU

"Kulübümüz 2016 yılında kuruldu, o tarihten itibaren aerobik, artistik, ritmik ve parkur branşlarında ulusal ve mahalli bir çok yarışmada başarılar elde ettik. Amacı sporcu yetiştirmek olan kulübümüzde görev yapan tüm antrenörlerimiz alanında gerçekten uzman olan kişiler. Sporcu yelpazemiz oldukça geniş. Kocaeli’nde 6 yaşından 21 yaşına kadar halen aktif olarak jimnastik sporcusu olan tek kulübüz. Bunun sebebi işimizi severek yapmamız ve gençlere değer vermemizden kaynaklanıyor. Milli takıma 4 sporcu verdik, bunda da Kocaeli’nde tekiz. Amacımız daha fazla sporcumuzu Milli Takıma girebilmelerini sağlamak.İlimizdeki yerel yönetimlerden, iş adamlarımızdan kulübümüze ve sporcularımıza maddi olarak destek bekliyoruz.Bu kadar başarı sağlayan çocuklarımız ve gençlerimiz yalnız bırakılmamalı"

Mersin'de Kocaeli rüzgarı esti
Mersin'de Kocaeli rüzgarı esti
Mersin'de Kocaeli rüzgarı esti

Kaynak: SPOR SERVİSİ

# Türkiye, Kocaeli

05 Mar 2024 - 14:39 Kocaeli- Spor --- Okunma

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