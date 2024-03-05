GTÜ Eternal, Dünya Roket Yarışmasında Finalde Yarışacak!

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) öğrencilerinin kurduğu Milli Teknoloji Takımı Eternal, Amerika'nın New Mexico eyaletinde düzenlenecek olan prestijli IREC (Intercollage Rocket Engineering Competition) roket yarışmasında finale kalmaya hak kazandı. GTÜ takımı, El Paso'ya bağlı Spaceport America uzay limanında, 17- 22 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan yarışmada, kendi tasarladıkları ve ürettikleri roketlerle gökyüzüyle buluşacak. Takımda yer alan Temel Bilimler Fakültesi'nden Oğuz Özkan, Mimarlık Fakültesi'nden Şengül Sude Şeker, Mühendislik Fakültesi'nden Cemal Gümüş, Hüseyin Kaan Öner, Emre Koyakbaşı ve Recep Takak GTÜ’yü ve ülkemizi temsil edecek. Dünya çapında 16 farklı ülkeden 154 takımın katılacağı yarışma, uzay teknolojilerindeki en önemli etkinliklerden biri olarak dikkat çekiyor.

Kaynak: Bülten