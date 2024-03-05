Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Siyaset

Belediye Meclisinden Başkan Yıldırım’a Teşekkür

ABONE OL Google News Sayfamız

Karamürsel Belediyesi mart ayı meclis toplantısı yapıldı. Meclis açılış ve yoklamanın ardından, 06.02.2024 tarihli meclis tutanaklarının okunmasıyla başladı.

Belediye Meclisinden Başkan Yıldırım’a Teşekkür mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Ardından Mali Hizmetler Müdürlüğünün, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ve Yazı İşleri Müdürlüğünün yazıları meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Karamürsel Belediye Meclis Üyeleri Başkan Yıldırım’a görev yaptığı süre için teşekkür ederek plaket ve çiçek takdiminde bulundu.

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım yapmış olduğu konuşmada duygulandığını ifade ederek; “Değerli Meclis Üyelerim, daha öncede birkaç kez burada toplandık konuştuk, demokrasi ile yönetilen bir ülkenin gereği seçimledir.   31 Mart itibariyle bir demokrasi şöleni, yerel seçim süreci başlamış bulunuyor. Bu sebeple Karamürsel’imizde de siyasi partilerin nerdeyse tamamı adaylarını açıkladılar. Mensubu bulunduğum Ak Parti ve içinde bulunduğum Cumhur İttifakı bu dönem itibariyle, benimde çok sevdiğim, değer verdiğim, uzun yıllar beraber çalıştığım, bugünde burada aramızda meclis üyeliği yapan, Başkan Yardımcılığı yapan Mesut Çetinkaya kardeşimize tebliğ ettiler. Ben hepinizin huzurunda kendisine başarılar diliyorum. Rabbim yolunu açık eylesin.
İlçemizde çok kıymetli adaylarımız var. Her bir adayımız birbirinden değerli, bu arkadaşlar kendi ekipleri, kendi siyasi partileriyle bu süreçte kendilerini Karamürsel halkına ifade etmeye çalışarak seviyeli bir şekilde oy istiyorlar. Ben inanıyorum ki milletimizin hassas terazisi en doğru kararı verecek. Milletimiz yanlış yapmaz, her zaman doğruyu yapar. Burada önemli olan, bu yarışa giren arkadaşlarımızın demokrasi şölenine yakışır bir şekilde, Karamürsel’de yaşamanın güzelliğini bilerek, kırmadan, dökmeden, 31 Mart’ta seçim bittikten sonra 1 Nisan sabahı itibariyle yine bu ilçede beraberce, el ele, gönül gönüle yaşayacağımızı unutmadan bu süreci yönetmelidir.
Ben 2004 senesinde Rabbimizin nasip etmesi, milletimizin de kararı ile bu göreve seçildim. Kolay değil, 20 sene boyunca bizi destekleyen arkadaşlarla beraber Karamürsel için hizmet ettim. Ben bu süreçte bana destek olan aileme, belediyede çalışan arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Geçmiş dönem  Büyükşehir Belediye Başkanlığını yapmış İbrahim Karaosmanoğlu’na, Şimdi ki Başkanımız Dr.Tahir Büyükakın’a teşekkürlerimi arz ediyorum” dedi.

Kaynak: Bülten

# parti, VAR, başkan, seçim, ifade, 31 Mart, hizmet, Büyükşehir

05 Mar 2024 - 14:55 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.237.996 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

BAY AŞÇI YARDIMCISI ARANIYOR

Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere bay AŞÇI YARDIMCISI aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Yenişehir Mah. Kliniğimizde, 14:00-18:00 saatleri arasında çalışacak BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Tel:0505 499 87 98

VASIFSIZ ELEMAN ARANIYOR

İzmit ahşap ve kereste atölyemizde çalışacak, VASIFSIZ ELEMAN  alınacaktır. Tel: 0 530 378 54 41

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

GECE RESEPSİYON GÖREVLİSİ ARANIYOR

Gölcükte bulunan otelimiz için Gölcük’te ikamet eden GECE RESEPSİYON GÖREVLİSİ alınacaktır. Emekli olanlar tercihimizdir. NEJDET VAROL Tel: 0553 96...

SİTE GÖREVLİSİ VE TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Kartepe civarında oturan, *SİTE GÖREVLİSİ VE TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Sarımeşe konakları Tel: 0532 219 81 53

TECRÜBELİ SÜRÜCÜLER ARANIYOR

Anadolu Seyahat firmasında görev yapmak üzere, D2 belgeli araçlarımızın şehir içi ve şehir dışı seyahat işlerinde, Transfer başına (part time) ücret...

BAY-BAYAN ÜRETİM İŞÇİSİ ARANIYOR

PLASTİK MAMÜL ÜRETİMİ YAPAN FİRMAMIZ İÇİN BAY-BAYAN ÜRETİM İŞÇİSİ ALINACAKTIR. *Vardiyalı çalışacak *Lise mezunu ( Tercihen) *Bay adaylar askerliğ...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Belediye Meclisinden Başkan Yıldırım’a Teşekkür mask
Belediye Meclisinden Başkan Yıldırım’a Teşekkür
Ömeroğlu, Vekil Yılmaz’la kapı kapı dolaştı mask
Ömeroğlu, Vekil Yılmaz’la kapı kapı dolaştı
Ömeroğlu, Erzurumlulardan destek istedi mask
Ömeroğlu, Erzurumlulardan destek istedi
Suludere kararını verdi mask
Suludere kararını verdi
Bıyık: ‘Bizim semtin gençleri her şeyin en güzelini hak ediyor’ mask
Bıyık: ‘Bizim semtin gençleri her şeyin en güzelini hak ediyor’
Büyükgöz’e Gaziler’de çoşkulu karşılama mask
Büyükgöz’e Gaziler’de çoşkulu karşılama

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL