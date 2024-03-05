Belediye Meclisinden Başkan Yıldırım’a Teşekkür

Ardından Mali Hizmetler Müdürlüğünün, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ve Yazı İşleri Müdürlüğünün yazıları meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Karamürsel Belediye Meclis Üyeleri Başkan Yıldırım’a görev yaptığı süre için teşekkür ederek plaket ve çiçek takdiminde bulundu.

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım yapmış olduğu konuşmada duygulandığını ifade ederek; “Değerli Meclis Üyelerim, daha öncede birkaç kez burada toplandık konuştuk, demokrasi ile yönetilen bir ülkenin gereği seçimledir. 31 Mart itibariyle bir demokrasi şöleni, yerel seçim süreci başlamış bulunuyor. Bu sebeple Karamürsel’imizde de siyasi partilerin nerdeyse tamamı adaylarını açıkladılar. Mensubu bulunduğum Ak Parti ve içinde bulunduğum Cumhur İttifakı bu dönem itibariyle, benimde çok sevdiğim, değer verdiğim, uzun yıllar beraber çalıştığım, bugünde burada aramızda meclis üyeliği yapan, Başkan Yardımcılığı yapan Mesut Çetinkaya kardeşimize tebliğ ettiler. Ben hepinizin huzurunda kendisine başarılar diliyorum. Rabbim yolunu açık eylesin.

İlçemizde çok kıymetli adaylarımız var. Her bir adayımız birbirinden değerli, bu arkadaşlar kendi ekipleri, kendi siyasi partileriyle bu süreçte kendilerini Karamürsel halkına ifade etmeye çalışarak seviyeli bir şekilde oy istiyorlar. Ben inanıyorum ki milletimizin hassas terazisi en doğru kararı verecek. Milletimiz yanlış yapmaz, her zaman doğruyu yapar. Burada önemli olan, bu yarışa giren arkadaşlarımızın demokrasi şölenine yakışır bir şekilde, Karamürsel’de yaşamanın güzelliğini bilerek, kırmadan, dökmeden, 31 Mart’ta seçim bittikten sonra 1 Nisan sabahı itibariyle yine bu ilçede beraberce, el ele, gönül gönüle yaşayacağımızı unutmadan bu süreci yönetmelidir.

Ben 2004 senesinde Rabbimizin nasip etmesi, milletimizin de kararı ile bu göreve seçildim. Kolay değil, 20 sene boyunca bizi destekleyen arkadaşlarla beraber Karamürsel için hizmet ettim. Ben bu süreçte bana destek olan aileme, belediyede çalışan arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Geçmiş dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığını yapmış İbrahim Karaosmanoğlu’na, Şimdi ki Başkanımız Dr.Tahir Büyükakın’a teşekkürlerimi arz ediyorum” dedi.

Kaynak: Bülten