Bina inşaatı yaptırılacak

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kocaeli Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı, ihale usulü bina inşaatı yaptıracak. KO.Ü.Üniversite Hastanesi Mutfak ve Çamaşırhane Binası İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale 26 Mart Salı günü gerçekleştirilecek.

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Kaynak: Haber Merkezi