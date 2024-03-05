Erol Ölmez, “Biz hazırız, kararlıyız”

VATANDAŞLARLA BULUŞTU

AK Parti ve Cumhur İttifakı Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez, seçim çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor. Kandıra kırsalında gidilmedik yer, çalınmadık kapı bırakmayan Erol Ölmez, önceki akşam Eğercili Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Kandıra için var gücüyle çalışacağını söyleyen Ölmez’e halkın büyük ilgi ve desteği vardı.

SORUNLAR ÇÖZÜME KAVUŞACAK

Vatandaşların her zaman yanında olacağının sözünü veren AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez, “Nerede bir sorun varsa ben orada olacağım. Tarlada bir problem mi yaşıyorsunuz, yanınızda olacağım. Okulda, işyerinizde bir sorun olduğunda yine biz çözeceğiz. Kandıra’da birlik ve beraberliği devam ettireceğiz. Bunun için biz birlikte varız. Hazırız, kararlıyız” dedi.

Kaynak: Bülten