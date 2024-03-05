İstanbul ve Ankara’da zincir marketler et fiyatlarını 28 gün sabitledi

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, Ramazan boyunca dana kıymanın kilogram fiyatını 314 liradan, dana kuşbaşının kilogram fiyatını ise 344 liradan satışa sunulacağını belirtti.

İSTANBUL'DA 28 MARKET FİYATLARI SABİTLEDİ

İstanbul'da fiyatları sabitleyen marketler şöyle: Hakmar, Happy Center, Kim Market, Gökkuşağı Market, Onur Market, Biçen Market, Mopaş Market, Özkuruşlar Market, Sarıyer Market, Snowy Ulu Kardeşler, Örnek Market, Show Market, Altun Market, Anpa Gross, Birmar, Deniz Group, Ecemar, Şimşekler Market, Birlik Gross, Grup Gökkuşağı, İklim Mağazacılık, Kılıç Market, Karabağ Market, Nar Market, Onur Hipermarketleri, Irmaklar Market, Rota Market, Taş Kasap.

Öte yandan Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recai Kesimal da başkentte ramazan boyunca kırmızı et fiyatlarının sabitlendiğini söyledi.

‘KİLOGRAMI 324 TL’DEN SATILACAK’

Kesimal, “450 liraya kadar çıkan kıymanın ve kuşbaşının kilogramı 324 liradan satılacak. Ramazan boyunca kırmızı et, bu fiyattan tüketicilere sunulacak” dedi.

İstanbul ve Ankara’da marketlerde kırmızı et fiyatlarının sabitlenmesinin ardından konuyla ilgili detayları CNN Türk canlı yayınında değerlendiren TÜKONFED Gıda Denetim Uzmanı Nurten Sırma şu ifadeleri kullandı:

“Perakendede son 10 yılda yüzde 365’lik artış var. PERDER böyle bir uygulama yaptı. Et fiyatlarına üst üste zam geldi. Kuzu etine bir haftada 50 TL zam geldi. Uzun zamandır fiyat yükseltmeyi bekliyorlarmış da Ramazan yaklaşırken fırsat bu fırsat mantığı ile ciddi bir artış gördük.

'MALİYET ARTIŞLARINI GÖZ ARDI ETMİYORUZ'

Fiyatlama konusunda bir karmaşa yaşanıyor. Birçok nedene bağlanıyor. Bu konuda üretici cephesinden de bakarsak birçok kalemde maliyet artışlarını biz de göz ardı etmiyoruz. Mazot, elektrik maliyeti, asgari ücret vs.

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı. İlk sırada terayağı, süt ürünleri ve yoğurt vardı. Bunun et fiyatlarındaki artışla ilgisi var. Et ürünlerini süt ürünlerinden ayıramazsınız.

'ETİKETLER GÜN İÇERİSİNDE DEĞİŞİYOR'

Kalıcı çözüm olabilmesi için fiyatlama konusunda davranış bozukluğunun ortadan kalkması lazım. Ticaret Bakanlığı denetim yapıyor. Türkiye’de 800-1000 gıda işletmesi var. Ürün bazında hataları görmeye çalışıyorlar. Ürün bazında yetişmek çok zor. Etiketler gün içerisinde defalarca değişiyor. Vatandaşın fiyat algısı kalmadı.”

Kaynak: Milliyet