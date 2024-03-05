Şener İnce: Hürriyet’e hakkımı asla helal etmiyorum

İzmit Belediyesi’nin 2019-2024 dönemi son sen meclis toplantısında AK Parti İzmit Belediye Meclis Üyesi Şener İnce söz aldı. Şener yazı işlerine ve meclis üyelerine teşekkür ederek, “Komisyonlarda çalışırken özellikle bize yardımcı olan yazı işleri çalışanı arkadaşlara teşekkür ediyorum. CHP’li arkadaşlarla komisyonlarda huzur içinde çalıştık. Mecliste gerginlikler oldu ama birbirimizi kıracak şeyler yaşamadık.” dedi.

Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e hakkını helal etmediğini ifade eden Şener İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Birlikte görev yaptığım Fatma Başkan’a hakkımı helal etmiyorum. Bu şehirde benimle ilgili, şahsımı incitecek cümlelerle kamuoyunu günlerce meşgul etti. Ben açılan davayı kazandım ve kendisine tazminat davası açtım. Fatma Kaplan Hürriyet’e hakkımı asla helal etmiyorum.”