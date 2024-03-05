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İzmit Belediyesi’nde 5 yıllık dönemin son meclisi gerçekleşti

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İzmit Belediye Meclisi’nde 2019-2024 döneminin son meclisi mart ayı meclisi ile gerçekleşti. Mecliste 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis sonunda İzmit Belediye Meclis üyeleri toplu fotoğraf çektirdi.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
İzmit Belediyesi’nde 5 yıllık dönemin son meclisi gerçekleşti mask
İzmit Belediyesi’nde 5 yıllık dönemin son meclisi gerçekleşti
İzmit Belediyesi’nde 5 yıllık dönemin son meclisi gerçekleşti
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İZMİT MECLİSİ’NDE 2019-2024 DÖNEMİ SONA ERDİ

İzmit Belediyesi 2024 yılının Mart ayı meclisi meclis toplantı salonunda Belediye Başkanvekili Çetin Sarıca başkanlığında gerçekleşti. Mecliste 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Bu meclis ile birlikte 31 Mart yerel seçimleri öncesinde 2019-2024 döneminin son İzmit Belediye Meclisi gerçekleşmiş oldu. Mecliste dostluk rüzgarları eserken AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Soydabaş ve CHP İzmit Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Necat Çakır birbirlerini sıralarına geçerek fotoğraf verdi. Yaşar Kardaş da bu sıralarda MHP sırasına geçerek dostluk fotoğraflarını pekiştirdi.

İzmit Belediyesi’nde 5 yıllık dönemin son meclisi gerçekleşti

ORTAK GAYEMİZ KENTE İYİ BİR ŞEY YAPMAKTI

İzmit Belediye Başkanvekili Çetin Sarıca mecliste yaptığı konuşmada, “5 yıl birlikte görev yaptığımız tüm arkadaşlara teşekkür ederiz. 5 yıl boyunca birlikte görev yaptık. Ortak gayemiz kente iyi bir şey yapmaktı. 5 yıl ara ara meclisleri yönettim, çeşitli tartışmalar oldu. Hepinizden hakkını helal etmenizi istiyorum. Dönem arkadaşı olarak sosyal hayatın farklı yerlerinde karşı karşıya geleceğiz.” dedi.

İzmit Belediyesi’nde 5 yıllık dönemin son meclisi gerçekleşti

MİLLETTEN HELALLİK İSTEYECEĞİZ

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Soydabaş dönemin son meclisinde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Sınırlı süreyle burada misafir olduk. Devletin bize verdiği yetkiyle burada 5 yılda devletin imkanlarını milletin menfaatleri doğrultusunda kullanmaya çalıştık. 5-6 konu hariç meclise gelen çoğu şeyi oy birliği ile geçirdik. Olumlu bir hava içinde çalıştık. Benim kimseye bir gönül kırgınlığım yok. Helalliğini isteyeceğimiz kişiler millet. Vatandaş 31 Mart’ta düşüncesini bize açıklayacak.”

İzmit Belediyesi’nde 5 yıllık dönemin son meclisi gerçekleşti

TEK İSTEĞİMİZ İZMİT’E GÜZEL ŞEYLER YAPILMASIYDI

CHP İzmit Belediyesi Grup Başkanvekili Necat Çakır altıncı belediye başkanı ile çalıştığını ifade ederek, “Bu meclislerin yapılışı sırasında birbirimize sataştığımız zamanlar oldu ama ikimiz de aynı mesleği yapıyoruz. Kırıcı, yanlış bir ifade de bulunmuş olabilirim ama bunlar için özür diliyorum. Tek istediğimiz İzmit için daha güzel şeyler yapılmasıydı. İzmit’te yaşayan vatandaşlarımız mutlu olsun.” diye konuştu.

İzmit Belediyesi’nde 5 yıllık dönemin son meclisi gerçekleşti

HERKESİ TANIMAKTAN ONUR DUYDUM

MHP Grup Başkanvekili Engin Duymaz ise, “Bu meclis geleli 5 yıl oldu, ilk geldiğimiz günkü heyecanımızı hatırlıyorum. Aynı heyecan duruyor. Herkesi tanımaktan onur duydum. Hepinizi tanıdığım için mutlu oldum. Bazılarını üzmüşümdür bazılarını kırmışımdır belki eğer benden yana bir sıkıntı olduysa özür diliyorum hakkınızı helal edin” dedi.

İzmit Belediyesi’nde 5 yıllık dönemin son meclisi gerçekleşti
İzmit Belediyesi’nde 5 yıllık dönemin son meclisi gerçekleşti
İzmit Belediyesi’nde 5 yıllık dönemin son meclisi gerçekleşti

# parti, AK Parti, ifade, İzmit, meclis

05 Mar 2024 - 16:04 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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